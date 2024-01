Marco Tagliafico (Alessandria, 1985) è il vincitore assoluto di Arteam Cup 2023, il concorso artistico nazionale promosso dall’Associazione Culturale Arteam di Albissola Marina (SV) con il patrocinio del Comune di Savona.

Insieme all’artista, premiato nella Sezione Fotografia, hanno ottenuto i massimi riconoscimenti di categoria anche Giovanni Lombardini (Sezione Pittura) ed Alice Padovani (Sezione Fotografia).

La proclamazione dei vincitori si è tenuta lo scorso 6 gennaio all’interno della Fortezza del Priamàr a Savona, alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni, di Livia Savorelli (co-curatrice insieme a Matteo Galbiati) e del presidente di Arteam Diego Santamaria. L’evento ha chiuso ufficialmente la mostra dei finalisti dell’ottava edizione del concorso.

Tutti i premi – descritti nel dettaglio sul sito https://www.arteamcup.it/arteam-cup-2023-premi/ – sono stati attribuiti agli artisti da una giuria professionale, composta da Daniele Capra (critico d’arte e curatore indipendente), Matteo Galbiati (critico d’arte e docente, Direttore web Espoarte e membro interno di Arteam), Azzurra Immediato (storica dell’arte, curatrice e critica), Mattia Lapperier (storico dell’arte, curatore indipendente e docente), Giulia Ronchi (Direttrice Responsabile di Exibart) e Livia Savorelli (Direttore Editoriale Espoarte, membro interno di Espoarte).

Marco Tagliafico è stato decretato all’unanimità dalla giuria come vincitore della sezione Fotografia e vincitore assoluto di Arteam Cup 2023 con Il dorso del cielo (2023). Si legge nella motivazione della giuria: «La possibilità di sviluppare la fotografia secondo parametri non convenzionali trova un’accorta prova nell’opera premiata: l’artista ci guida attraverso un orizzonte in cui l’immagine assume i contorni di un’apparizione, è un dettaglio che profila altre possibilità e differenti esiti interpretativi. L’impostazione installativa, la necessità di un dialogo con lo spazio, l’uso del colore e del bianco e nero, l’accento posto sulle trasparenze favoriscono insieme le condizioni di una lettura ampia e sempre “diversamente” coinvolgente».

Come vincitore della sezione Fotografia, l’artista ha ottenuto i seguenti premi: residenza d’artista a Matera e mostra personale presso Momart Gallery, residenza da CasermArcheologica a Sansepolcro (AR), produzione di una mostra fotografica da parte di Studio Berné di Legnano (MI), monografia realizzata dall’editore Vanillaedizioni, consulenza e servizi Arteam Professional per tutto il 2024.

Oltre ai premi ottenuti quale vincitore di categoria, Marco Tagliafico si è aggiudicato anche il prestigioso Premio Espoarte: un premio acquisto del valore di 2.500 euro lordi, una copertina dedicata entro la fine del 2024, una presentazione monografica all’interno dello stesso numero e 50 copie in omaggio.

Marco Tagliafico è nato ad Alessandria nel 1985. Situate tra fotografia, pittura e disegno, le opere oscillano tra astrazione e figurazione e prendono forma da uno studio sul paesaggio. Il lavoro pone l’attenzione sul rapporto controverso con i dispositivi tecnologici che alterano la nostra percezione del mondo circostante, presentando dei vetri dipinti che si pongono come schermi davanti alle stampe realizzate in camera oscura le quali rimangono parzialmente nascoste sotto al colore. Così le immagini esistono solo in questo contatto tra il buio della parte sommersa sotto al colore e la luce della loro parte resa visibile. Il suo lavoro è stato esposto a: Da Guarene all’Etna (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo Guarene, 2019), Boiling Projects (Fondazione Oelle Catania, 2020), UKYA City Takeover (New Art Exchange Gallery, Nottingham, 2019), 10 years old (Fondazione Cassa di Risparmio, Modena, 2017). Nel 2023 vince il premio MZ Costruzioni ad Art Verona. Lavora con la Galleria d’arte A Pick Gallery di Torino. Info: www.marcotagliafico.com.

Arteam Cup 2023 è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Savona. L’Associazione Culturale Arteam ha inoltre lavorato in stretta sinergia con importanti realtà culturali italiane per garantire ai vincitori premi e residenze di valore, inseriti in un percorso professionalizzante.

Il catalogo della mostra dei finalisti e dei vincitori di Arteam Cup 2023 è pubblicato da Vanillaedizioni (www.vanillaedizioni.com). Per informazioni: T. +39 019 4500744, info@arteam.eu, www.arteam.eu, www.arteamcup.it.