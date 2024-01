Un lungo e articolato dibattito sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026 ha caratterizzato l’intero Consiglio Comunale che si è tenuto ieri sera, lunedì 29 gennaio.

In apertura il Sindaco, Rocchino Muliere, si è limitato a una breve introduzione per lasciare il più ampio spazio possibile alla discussione in aula: «Il documento in esame questa sera riveste grande importanza in quanto presupposto per tutti gli altri documenti di programmazione. Tengo a precisare – ha aggiunto Muliere – che sia il Dup che il Bilancio di previsione sono stati approvati dalla Giunta l’11 dicembre scorso. Da allora è trascorso un ampio lasso di tempo che ha permesso di svolgere i necessari approfondimenti in sede di commissione. Nelle quattro riunioni già svolte, gli Assessori hanno potuto illustrare sia le linee programmatiche che quelle operative del Dup, nonché i punti principali del Bilancio che andremo a discutere nella prossima seduta».

La riunione è proseguita con la presentazione e la successiva votazione di una lunga serie di emendamenti proposti dalle forze di opposizione. Con 15 voti favorevoli e due astensioni sono stati approvati gli emendamenti presentati da Marco Bertoli a nome del gruppo Fratelli d’Italia. Il primo riguarda il recupero di una zona di parcheggio nell’area delle attuali “vele” e l’ampliamento della zona antistante la Cavallerizza. Con il secondo si chiede al Comune l’impegno a erogare contributi ai proprietari dei terreni del versante collinare affinché seminino i campi allo scopo di ridurre il rischio di discesa di fango in occasione di eventi alluvionali. Sono stati tutti respinti, invece, i 49 emendamenti al Dup presentati dai gruppi consiliari Lega Salvini Piemonte e Forza Italia. Le votazioni sui singoli emendamenti hanno fatto registrare esiti differenti con, in alcuni casi, astensioni anche da parte di Consiglieri di maggioranza.

Dagli interventi dei Consiglieri Comunali, che hanno toccato tutti i punti principali contenuti nel documento di programmazione, sono emerse le diverse posizioni espresse dai gruppi di maggioranza e di opposizione.

Molto critici, in particolare, gli esponenti dei gruppi della Lega e Forza Italia che hanno denunciato la mancanza di una programmazione chiara dell’Amministrazione comunale nei confronti dei bisogni della città e la conseguente elaborazione di un documento inadeguato e insufficiente a risolvere i problemi.

Di parere opposto le forze di maggioranza: «Il Dup – ha sintetizzato il Sindaco nel suo intervento conclusivo – rispecchia esattamente il programma elettorale che ha ottenuto il netto consenso dei cittadini novesi, ora il nostro massimo impegno sarà quello di realizzarlo. Diversi emendamenti presentati dalla Lega e da Forza Italia – ha sottolineato Muliere – avevano un obiettivo strumentale, altri una visione contrastante alla nostra, altri ancora avrebbero potuto essere raggruppati e presentati in una maniera differente. In ogni caso rappresentano una valutazione politica sull’impostazione del nostro lavoro. Nel respingerli, anche la maggioranza ha fatto una valutazione politica più che di merito».

La seduta è terminata con la votazione sul testo finale del Dup. Il documento è stato approvato con 11 voti favorevoli e 6 contrari.