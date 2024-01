Disposta nell’ambito di Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduti dal Sig. Prefetto Massimo Valerio Romeo, in Ventimiglia si è svolto un servizio denominato Alto Impatto consistente in un’attività di controllo del territorio interforze a cura della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, finalizzato al contrasto dell’immigrazione clandestina e dei reati in genere coordinato dal Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore. Il personale ha effettuato controlli nei luoghi ormai divenuti gli obiettivi sensibili della cittadina ventimigliese: la stazione ferroviaria, le zone limitrofe al teatro Regio e il quartiere Gianchette. 26 i cittadini stranieri che sono stati sottoposti a controllo, 2 dei quali sono stati accompagnati presso il Commissariato per ulteriori accertamenti. A seguito del servizio un cittadino extracomunitario è stato espulso e accompagnato al CPR di Milano.

Nell’ambito dell’attività di Polizia Giudiziaria, il personale del Commissariato di Ventimiglia, nella serata di lunedì 8 gennaio ha proceduto al fermo di indiziato di delitto del cittadino tunisino che nella serata di sabato 6 ha provocato lesioni a due cittadini stranieri aggredendoli in strada senza apparente motivo. Uno dei due malcapitati è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Pietra Ligure e, a causa delle gravi lesioni riportate, il personale sanitario ne ha riservato la prognosi poiché in pericolo di vita. Per il cittadino tunisino, condotto in carcere, in data 10 è stata celebrata l’udienza di convalida; il giudice, oltre a convalidare il fermo, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.