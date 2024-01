La Polizia di Stato a Voghera ha tratto in arresto un cittadino tunisino, regolare sul territorio italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, nel primo pomeriggio di ieri 16 gennaio, all’esito dell’attività d’indagine volta al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Voghera, dopo aver assistito in via Cavour ad una cessione di sostanza stupefacente, procedeva al controllo dell’abitazione a disposizione del cedente sita in via del Castello. All’esito degli accertamenti il giovane, pluripregiudicato per reati specifici in materia di stupefacenti, reati contro il patrimonio ed in materia di armi, veniva trovato in possesso di 1,030 kg circa di cocaina ripartiti in 9 sacchetti di cellophane, 42 panetti di hashish del peso cadauno di gr 100 per un totale di 4.200 kg, materiale atto al confezionamento, tre bilancini di precisione, due coltelli, due telefoni cellulari, un paio di forbici, un rotolo di pellicola alimentare trasparente e la somma totale di euro 6.175 suddivisa in banconote di vario taglio.

Il trentaduenne è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Pavia.