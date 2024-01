La Città Imperia guarda già alla bella stagione. È stato infatti lanciato in queste ore un nuovo video promozionale con l’obiettivo di proporre il capoluogo della Riviera di Ponente come prossima meta delle vacanze primaverili ed estive.



Il filmato, realizzato dal videomaker Luca Morandini, pilota di drone che vanta collaborazioni con il Giro d’Italia, National Geographic e Ducati, è al centro di una campagna di sponsorizzazione sui social dell’Ente rivolta al Nord Italia e ai principali mercati esteri (Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi e Paesi Scandinavi).



Il video promozionale del territorio di Imperia, realizzato con la tecnologia FPV, è stato prodotto con la collaborazione del Consorzio Stabilimenti Balneari. Le riprese, effettuate la scorsa estate, raccontano al turista le esperienze che possono essere vissute lungo il litorale imperiese: dai giochi sulla spiaggia alla pedalata sulla ciclabile, dall’aperitivo a bordo mare a momenti romantici nell’area dell’Ex Tiro al Volo.



Il video inizia sorvolando il mare di fronte a Imperia per poi addentrarsi e ritrarre alcuni luoghi iconici dell’architettura cittadina, concludendo infine il volo presso la Galeazza.



L’Amministrazione Comunale porta avanti ormai da alcuni anni la strategia promozionale della città basata su video emozionali e contenuti digitali per i social. Ne sono un esempio i filmati sulle Vele d’Epoca, le Frecce Tricolori, la Ciclabile, le Ratteghe e l’Outdoor tra neve e mare e, in ultimo, lo speciale realizzato dall’artista svizzero Ellis Van Jason e presentato in occasione del centenario della Città di Imperia in piazza della Vittoria.



“Come annunciato nei giorni scorsi, partiamo sin da subito con la promozione di Imperia per la bella stagione in modo da poter intercettare chi sta programmando le prossime vacanze o semplicemente sta ragionando sulla sua prossima destinazione. È un video che guarda soprattutto all’estero e che promuove Imperia come esempio autentico di Italian Riviera. Condivido quanto dichiarato dal sindaco Scajola nel corso di una recente conferenza: dobbiamo essere più orgogliosi della nostra storia e delle nostre bellezze. Con questo ulteriore video crediamo di testimoniare all’esterno la bellezza che ci circonda e che è apprezzata, sempre di più, dai turisti, come confermano i dati sulle presenze”, commenta l’assessore al Turismo, Gianmarco Oneglio.

Qui il link al video: https://fb.watch/pCmnzQYO1O/