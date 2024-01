Tra le attività che Agape Cooperativa Sociale Onlus, braccio operativo della Caritas Diocesana di Tortona, svolge sul territorio della diocesi di Tortona vi è la raccolta degli indumenti usati attraverso gli ormai noti cassonetti verdi. Questa attività permette non solo di limitare i danni che gli scarti tessili arrecano all’ambiente ma anche di sostenere le molte attività caritative che la cooperativa gestisce sul nostro territorio. Grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria nel corso del 2023 è stato possibile implementare la raccolta mediante l’acquisto di nuovi cassonetti da distribuire anche sui comuni più piccoli che in tal modo possono usufruire di un servizio ecologico fondamentale senza spostarsi da casa. Inoltre sempre grazie alla sensibilità sociale e attenzione alle tematiche ambientali della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Agape si è dotata di una certificazione di qualità ISO 9001 e ambientale ISO 14001 che sono una garanzia per tutti della conformità e serietà del servizio effettuato. Dobbiamo infine ringraziare perché il progetto ha permesso l’inserimento lavorativo di una sarta nell’ambito del laboratorio di sartoria sostenibile che aiuta donne provenienti da contesti difficili, sotto la guida esperta di una sarta volontaria di A.VO.CA.TO (Associazione Volontari Caritas Tortona) con la quale Agape ha da tempo un proficuo rapporto di collaborazione.

Correlati