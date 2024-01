Per il concerto del 2 febbraio in programma la prima esecuzione assoluta della trascrizione della Piccola Sonata di Perosi

Il prossimo 2 febbraio al Teatro Civico di Tortona alle 21.00 arriva l’atteso evento di chiusura della stagione invernale del Perosi Festival con la presenza la presenza della flautista di fama internazionale Elena Cecconi, una delle più quotate a livello internazionale, che insieme ad Ana Ilic al pianoforte compone il Duo EleAna. Come da tradizione, la rassegna dedicata al sacerdote compositore Lorenzo Perosi si chiude con un concerto cameristico di grande qualità che saprà stupire ed emozionare il pubblico tortonese.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di una serie di brani dell’epoca romantica e post- romantica di alcuni grandi compositori tra i quali spiccano i nomi di Mascagni, Faurè, Gaubert. Il Duo EleAna, inoltre, proporrà la prima esecuzione assoluta della “Piccola Sonata” di Lorenzo Perosi per violino e pianoforte, appositamente riscritta da Elena Cecconi e Ana Ilic per flauto e pianoforte. Una proposta originale e molto particolare che renderà protagonista uno strumento, il flauto, che Perosi non ha mai utilizzato come solista.

Le due musiciste vantano una lunga esperienza in numerosi istituti e realtà musicali internazionali. Elena Cicconi si è diplomata in Italia, ma ha seguito corsi di perfezionamento a Salisburgo e Vienna e ha ottenuto, durante la sua carriera, prestigiosi premi e riconoscimenti. Oltre a suonare in duo stabile con Ana Ilic, si è esibita in tutto il Mondo con Orchestre e Ensamble.

Ana Ilic ha intrapreso lo studio del pianoforte fin da bambina a Belgrado, sua città natale, diplomandosi poi al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria nella classe del M° Maurizio Barboro e specializzandosi al biennio ad indirizzo concertistico con la valutazione finale di 110 e lode. Anche la sua carriera è costellata di premi, riconoscimenti ed importanti collaborazioni in tutta Italia e all’estero.

La presenza del Duo EleAna a Tortona conferma il ruolo della città natale di Lorenzo Perosi come luogo di produzione musicale e come polo culturale in tutta la regione Piemonte, ottenuto anche grazie all’enorme lavoro di riscoperta della figura del sacerdote compositore portato avanti dal 2016, anno della prima edizione del rinnovato Perosi Festival.

“Si conclude una stagione di grande successo- ha confermato Paolo Padrini, direttore artistico del Festival- mentre iniziamo già a lavorare sulle conferme e le novità della prossima edizione che avrà il consolidato format degli eventi estivi inseriti nella programmazione del Comune di Tortona e degli eventi invernali nei luoghi simbolo del nostro territorio.”

Il concerto “Perosi e il suo tempo” è gratuito con la prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, sul sito www.lorenzoperosi.net .

Anche quest’anno il Perosi Festival, giunto alla sesta edizione, è stato possibile grazie al lavoro di squadra degli enti firmatari del protocollo d’intesa “Perosi 60: Tortona Città della Musica” (Diocesi di Tortona, Comune di Tortona, Famiglia Orionina, Associazione Pro Iulia Derthona, Fondazione CR Tortona) e al contributo delle Fondazioni CR Torino, CR Alessandria e CR Tortona.