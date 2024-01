Si apre la “stagione” delle fiere turistiche per Regione Liguria e anche per il Comune di Diano Marina, che partecipa ormai da anni a eventi fieristici organizzati in varie località d’Europa. La prima occasione di promozione del 2024 è Vakantiebeurs (Fiera delle vacanze) a Utrecht, un evento B2C che coinvolge i settori vacanze, Enti turistici, turismo rurale, turismo culturale, e MICE (riunioni, incentive tour, conference ed esposizioni). Il Comune di Diano Marina è rappresentato in questi giorni dall’Assessore al Turismo Luca Spandre e dall’ufficio Turismo nella persona del Dott. Alberto Rivera, in trasferta a Utrecht per promuovere il territorio dianese.

“Puntiamo sopratutto sulla promozione di iniziative di interesse eno-gastronomico come Aromatica e di attività outdoor” spiega l’Assessore Spandre. “Tematiche che sappiamo essere di grande interesse per il pubblico del nord Europa”. Vakantiebeurs, infatti, è la principale fiera dedicata al turismo outdoor nei Paesi Bassi, con percorsi tematici specifici rivolti ai più giovani, al cibo e alla sostenibilità, con un particolare focus sulle attività all’aria aperta adatte a tutta la famiglia. Non a caso nel 2023 Utrecht è stata nominata “la città più ciclabile del mondo” dal Global Bicycle Cities Index, con 77,84 punti sui 100 disponibili, con il 51% di popolazione che usa la bicicletta e con il parcheggio per bici più grande al mondo, grazie ai suoi 12.500 stalli all’interno della stazione ferroviaria.