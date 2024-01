È rimasto anonimo per appena una settimana il ladro che lo scorso 9 gennaio aveva derubato una pensionata davanti a un supermercato.

I Carabinieri, dopo avere acquisito dai sistemi di videosorveglianza le immagini che lo ritraevano, avevano continuato a sorvegliare l’area con pattuglie e personale in borghese, sicuri che il malfattore potesse tornare sul luogo del reato per compiere altri furti.

Nella giornata del 17 gennaio, la pattuglia di Ozzano Monferrato, impiegata in uno di questi servizi, lo nota. Sta passeggiando proprio nei pressi del supermercato teatro della sua performance criminale. I Carabinieri lo seguono con discrezione, lo osservano meglio e lo riconoscono: è lui. Non ha il tempo per scappare, la pattuglia lo raggiunge rapidamente e lo ferma.

È stato trovato così, e denunciato, l’autore del furto con destrezza alla donna che una settimana fa, mentre stava caricando la spesa in macchina davanti al supermarket, era stata derubata dall’uomo, un 34enne, che aveva approfittato del momento di disattenzione per impossessarsi del portafogli e fuggire, facendo perdere rapidamente le proprie tracce. Denunciato alla Procura di Vercelli, dovrà rispondere del reato di furto con destrezza.