I Carabinieri della Compagnia di Tortona al comando del Capitano Domenico Lavigna hanno fermato gli autori dei reati e recuperato la refurtiva, restituita agli aventi diritto al termine delle procedure previste.

Le arrestate sono due donne di 51 e 57 anni, che hanno occultato nelle proprie borse prodotti per complessivi 340 euro, venendo poi bloccate oltre le casse dal personale di vigilanza, che ha chiamato il 112.

Analoga sorte per due giovani di 19 anni e uno di 23 per il furto di ventitré bottiglie di liquori del valore complessivo 330 euro, che avevano messo nei propri zaini sperando di uscire dall’esercizio commerciale senza essere notati.

Correlati