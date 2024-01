Sabato 6 gennaio, alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano Curone, si svolgerà il secondo ‘Concerto per l’ Epifania’, organizzato e diretto dal Maestro Giorgio Ubaldi, insegnante di coro a Milano e Piacenza. Si esibiranno giovani musicisti e l’ ormai consolidato “coro della Val Curone”, composto da un sempre più nutrito gruppo di persone della valle e villeggianti uniti dalla passione per la musica, con musiche classiche, popolari e spiritual per voce, violino, violoncello, fisarmonica, pianoforte, percussioni e appunto coro. Già da qualche anno Ubaldi organizza concerti in val Curone durante l’ estate. Dallo scorso anno si è iniziato a farne una versione natalizia che sta diventando un appuntamento fisso delle festività. La serata avrà anche un risvolto benefico in quanto le eventuali offerte verranno devolute ad un’ associazioni italiana di volontariato internazionale.

Lorenza Cavanna