Proseguono i lavori nel parco gioco di via Campodonico, dove la ditta incaricata sta ultimando le attività relative a predisposizione della pavimentazione antitrauma in gomma colata e posizionamento delle nuove installazioni. In seguito ai lavori in programma, ci sarà bisogno di qualche giorno affinché il terreno si compatti. Il parco giochi aprirà nuovamente sabato 10 febbraio (anziché sabato 27 gennaio come precedente comunicato), inaugurando i tre nuovi giochi inclusivi.

