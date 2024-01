Il Comune di Diano Marina presenta il primo incontro della seconda edizione di “i Venerdì della Conoscenza”, ciclo di incontri – patrocinati da Regione Liguria – che si pone come obiettivo quello di fornire alla comunità alcune conoscenze scientifiche fondamentali per aiutare le persone a superare il disagio e le paure di un futuro sempre più incerto. Venerdì 26 gennaio la prima conferenza dal titolo “Complessità, Digitalizzazione, Democrazia”, i cui relatori saranno il Prof. Mario Rasetti, il Prof. Alan Perotti e i giornalisti Luca de Biase e Marco Emanuele. L’appuntamento è nella Sala Consiliare del Comune di Diano marina alle ore 16.00: l’ingresso alle conferenze è libero, ma si consiglia di inviare la conferma di partecipazione scrivendo a cultura@comune.dianomarina.im.it oppure accedendo alla piattaforma Eventbrite all’indirizzo http://tinyurl.com/VdConoscenza. I giornalisti potranno accreditarsi sul posto e – partecipando gli incontri – ottenere crediti validi per la formazione professionale continua. Sarà possibile collegarsi in diretta streaming: il link verrà pubblicato sul sito del Comune di Diano Marina e sulle piattaforme social dell’Ente (Facebook e Instagram).

I relatori di questo primo incontro si confronteranno su un tema molto attuale, portando l’attenzione e la riflessione dei presenti sulla sfida legata alla complessità, ovvero al passaggio da un sistema lineare a uno complesso, avvenuto negli ultimi decenni anche sotto la spinta dell’informatizzazione. Un cambiamento avvenuto in un tempo molto breve, tanto da mettere in difficoltà la democrazia, che tuttavia può contare sullo sviluppo tecnologico, entrando nell’affascinante mondo della digitalizzazione e dell’Intelligenza Artificiale. Interverrà Mario Rasetti (in collegamento), ingegnere nucleare, matematico e fisico, Prof. Emerito del Politecnico di Torino, fondatore della Fondazione ISI, Premio Maiorana per la fisica teorica, medaglia Volta per la Scienza, Garante del Sistema Intelligenza Artificiale di Banca Intesa. Il Prof. Rasetti e il Prof. Alan Perotti (laurea in informatica, dottorato in AI e reti neurali, ricercatore presso il CentAI Institute di Torino, comunicatore scientifico e docente) si confronteranno con Luca de Biase, economista, storico, giornalista, scrittore e saggista, editorialista al Sole24Ore, Direttore del settimanale Nova, esperto in tecnologie digitali, scienza dei dati e innovazione e Docente Universitario e con Marco Emanuele, giornalista alla Rivista Formiche, saggista, responsabile editoriale del Lab-Think Tank sulla Complessità e docente alla LINK Campus University di Roma dove insegna Democrazia e Totalitarismi, allievo intellettuale di Edgar Morin e Ricercatore presso il Center of globalisation studies of Parliamentary Assembly (PAM).

“I Venerdì della Conoscenza” è un evento curato su stimolo e impulso del Prof. Ezio Andreta, Laurea in Scienze Politiche, Master in economia, già Direttore della Commissione Europea e Commissario Governativo dell’Agenzia Italiana per l’Innovazione, ex Membro del Consiglio Scientifico Generale del CNR e Coordinatore del Progetto Foresight, Docente universitario. Confermata anche per questa seconda edizione l’attiva partecipazione degli studenti: saranno infatti presenti in sala i ragazzi dell’Istituto Istruzione Superiore G. Ruffini di Imperia, grazie all’entusiasmo del Preside Dott. Luca Ronco, condiviso con il Prof. Marco Oreggia.

Venerdì 26 gennaio 2024

“Complessità, Digitalizzazione, Democrazia”

Ore 16.00 – Sala Consiliare del Comune di Diano Marina (secondo piano), piazza Martiri della Libertà.

Si consiglia di inviare la conferma di partecipazione:

email -> cultura@comune.dianomarina.im.it

Eventbrite -> http://tinyurl.com/VdConoscenza