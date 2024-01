E’ accaduto a Cassine e i Carabinieri hanno soccorso il conducente scosso dopo l’incidente.

Tutto si è verificato sulla S.S.30: un cinghiale attraversa la strada buia proprio mentre sopraggiunge un’autovettura. Il conducente non fa in tempo a frenare: l’impatto è inevitabile. All’arrivo, i Carabinieri trovano il guidatore ancora scosso, mentre il cinghiale è riverso sul margine della strada, senza vita.

Gravi danni anche al veicolo. Il rischio di conseguenze ancora più tragiche è facilmente immaginabile.

I carabinieri raccomandano la massima prudenza lungo le strade extraurbane e in particolare al crepuscolo e all’alba, momenti in cui gli animali vanno alla ricerca di cibo. I cinghiali infatti svolgono generalmente le loro attività dall’alba al primo pomeriggio, sebbene in aree dove è presente maggiore disturbo umano tendano a modificare i momenti dedicati alla ricerca del cibo al tramonto per proseguire per tutta la notte, pascolando in zone molto spesso attraversate dalle strade, con le possibili conseguenze ormai note.