Arrivati a bordo delle loro fiammanti auto, domenica 7 gennaio i soci del Porsche Grup Nord-Ovest hanno voluto rallegrare i giovani pazienti dell’Ospedale Infantile dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria portando alcuni simpatici regali.

A cavallo di colorati pupazzi, i donatori, accompagnati da un truccabimbi, hanno animato il “Cesare Arrigo” consegnando palloncini e automobiline, concludendo così un anno di iniziative dedicate proprio al presidio di Spalto Marengo, 46.

Il 2023, infatti, ha visto il Porsche Grup impegnato in una serie di raduni “solidali” finalizzati all’acquisto di attrezzature per i vari reparti dell’Infantile. Ultimo, in ordine temporale, l’evento che ha raccolto ben 5 mila euro, permettendo di comprare porta flebo, materiale per igienizzare e tiralatte.

«Anche per il 2024 – come ha evidenziato il presidente Sergio Basile – non mancheranno le iniziative solidali dedicate all’Ospedale Infantile di Alessandria, proseguendo così nel nostro impegno che, abbiamo constatato di persona domenica scorsa, dà gioia e speranza ai giovani degenti».