Inizieranno a giorni, tra fine gennaio e inizio febbraio, i lavori di completamento delle attività di riqualificazione e di adeguamento al transito sulla Strada Provinciale 34, nel tratto del lato a mare di via Roma, a San Bartolomeo al Mare.

Sono previsti 3 tratti di intervento:

il primo, compreso tra piazza Ai Caduti e via Manzoni, prevede la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato; la raccolta delle acque bianche a monte dell’attraversamento pedonale e il collegamento alla nuova tubazione, da posizionarsi sotto al marciapiede, oggetto di rifacimento, collegata alla rete esistente su via Conti; la scarifica e il ripristino della pavimentazione stradale; la realizzazione di un’aiuola e di una griglia di raccolta delle acque antistante la nuova palazzina;

il secondo, compreso tra via Manzoni e via Martiri della Libertà, prevede la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque bianche, oggi mancante, su tutto il tratto, tramite la posa della condotta sotto il marciapiede e la messa in opera di pozzetti di raccolta con griglie a bordo strada. La nuova condotta confluirà nella rete esistente su via Martiri della Libertà;

il terzo, localizzato nella zona dell’ex cavalcavia ferroviario, prevede la realizzazione del predisposto attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza dell’intersezione di via IV Novembre; la scarifica e l’asfaltatura della carreggiata; la posa di un nuovo punto luce in corrispondenza dell’esistente attraversamento pedonale a raso, posto in prossimità della rotatoria all’intersezione con la via Aurelia; opere di finitura sui marciapiedi pedonali compresi tra le nuove aiuole a bordo strada con l’uso di cemento architettonico; illuminazione architettonica del tratto sotto il nuovo ponte anche al fine di valorizzare la memoria storica del manufatto, ex cavalcavia ferroviario.

Durante i lavori verrà istituito un senso unico alternato con semaforo. La durata dei lavori sarà di 120 giorni, salvo sospensioni o proroghe per motivi di forza maggiore. I lavori sono stati affidati alla ditta Fratelli Garofalo Srl con determina n. 1371 del 28/12/2023.

“Sono estremamente felice – dichiara l’Assessore ai lavori pubblici, Davide Salerno (FOTO) – che presto inizieranno i lavori di questi importanti interventi sulla via principale del paese, opere efficaci per migliorare ancor più la viabilità con uno sguardo anche alla sicurezza. L’intervento prevede i sotto servizi delle acque bianche, il rifacimento dei marciapiedi nei pressi delle scuole medie, gli attraversamenti pedonali rialzati, la nuova illuminazione nei pressi del nuovo ponte e molto altro, per rendere ancora più attraente questa parte di San Bartolomeo al Mare. Siamo consci che questi lavori potrebbero creare un po’ di disagio alla circolazione, ma questa scomodità è necessaria per avere poi una via ancor più fruibile e in sicurezza, valorizzata ancor più per le nostre attività commerciali che gravitano sull’ area interessata e per l’utenza stessa”.

“Questa è solo la prima parte dei lavori che abbiamo finanziato con l’ultima variazione di bilancio, a fine novembre, per complessivi 900.000 euro – spiega il Sindaco, Valerio Urso -. Come dissi in quell’occasione, nei prossimi anni proseguiremo con questo genere di impegni, con tanti cantieri per rendere San Bartolomeo al Mare ancora più bella. Questi interventi confermano che sappiamo lavorare bene”.

A febbraio verranno avviati anche i lavori di risistemazione della zona antistante gli uffici comunali di anagrafe e tributi in via Roma, per l’eliminazione delle barriere architettoniche e la razionalizzazione della zona parcheggi.