Si sono concluse oggi con la Cerimonia delle Benemerenza e l’inaugurazione della mostra “L’Ospedale siamo noi” le celebrazioni di Sant’Antonio, il patrono dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria da cui prende il nome il Presidio Civile.

Alle ore 10,00 nel Salone di rappresentanza il Direttore Generale, Valter Alpe, ha voluto dare il giusto riconoscimento a tutti coloro che quotidianamente hanno lavorato all’interno dell’Azienda, partendo da chi ha lasciato il sevizio nel corso del 2023.

Questa giornata conclusiva, che ha dato anche spazio al Centro Documentazione Storia dell’Assistenza e della Sanità Piemontese con la bibliotecaria dell’AOU AL Paola Cosola che ha presentato l’e-book “Comunità e identità”, ha visto poi un momento dedicato ai dipendenti che lavorano nell’Azienda da 10, 20, 30 e 40 anni, sottolineando così l’importanza di avere persone che da così lungo tempo impiegano competenze, passione e forze al servizio dei pazienti e della comunità.

A questi ultimi, poi, si sono anche aggiunti i primari emeriti che si sono distinti nei loro anni di attività per il miglioramento delle cure e dei servizi. Quest’anno il conferimento è andato ai dottori Ivo Casagranda e Marco Manganaro.

Ivo Casagranda è stato Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione dal 1999 al 2017 e poi Direttore del DEA Interaziendale funzionale dell’Azienda e ASL di Alessandria in coordinamento con l’ASL di Asti. Dal 2001 al 2003 è stato componente del gruppo nazionale “Spread” per la gestione dello stroke e tra il 2005 e il 2006 componente del gruppo di lavoro nazionale per la produzione delle linee guida sul trauma cranico, istituito dall’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali. È Cofondatore e membro del direttivo nazionale del Gruppo Italiano Multidisciplinare per lo Studio della Sincope e Presidente del Comitato Scientifico del Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities. È stato Socio fondatore e poi Presidente della Società Italiana di medicina d’Emergenza – Urgenza e cofondatore e presidente dell’Academy of Emergency Medicine and Care. Autore di più di 120 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, ha partecipato come docente/relatore a oltre 250 corsi, congressi, seminari, convegni nazionali e internazionali, ad oggi è Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna Università degli Studi di Pavia.

Marco Manganaro, è stato Direttore della Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Alessandria dal 2009 al 2021. Membro della Società Italiana di Nefrologia (SIN) dal 1986 e Presidente della sua sezione Piemonte e Valle d’Aosta nel biennio 2019-2020, è stato Coordinatore della Commissione di coordinamento della Rete clinico-assistenziale nefrologica della Regione Piemonte nel biennio 2019-2020 e successivamente coordinatore della stesura del PSDTA regionale della Malattia Renale Cronica. Dal 2010 al 2021 ha coordinato le attività aziendali quale referente per l’Azienda di Alessandria presso il tavolo tecnico-scientifico della Rete per le Malattie Rare del Piemonte e della Valle d’Aosta, rete nell’ambito della quale ha anche coordinato i lavori del Gruppo di studio interdisciplinare per le Amiloidosi e la stesura delle relative raccomandazioni diagnostico-terapeutiche regionali. Esperto di biopsie renali e di immunopatologia renale, è autore di oltre 140 tra pubblicazioni e abstracts (30 delle quali indicizzate dalla libreria della NIH) e ha partecipato a 430 corsi o convegni, in oltre la metà dei quali in veste di relatore, docente, moderatore o organizzatore.

Nel pomeriggio, invece, nella suggestiva Galleria Guerci è stata inaugurata la mostra “L’Ospedale siamo noi”, una raccolta delle immagini della rubrica che ha visto, lungo tutto il 2023, dare voce a chi ha vissuto il “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” come paziente o come professionista.

Un’iniziativa che ha visto la collaborazione dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, rappresentata oggi dal direttore del Dipartimento Attività Integrate Ricerca Innovazione (DAIRI), Antonio Maconi, e del giornale Il Piccolo, alla presenza del direttore Alberto Marello. La mostra, che ha visto la partecipazione al momento inaugurale anche dell’Assessore della Regione Piemonte Vittoria Poggio, resterà allestita fino a martedì 30 gennaio.Ma le celebrazioni di Sant’Antonio avranno ancora un’appendice giovedì 25 gennaio al Melchionni Cafè per un’asta benefica delle opere di Claudia Gota, Coordinatrice Infermieristica AOU AL e un aperitivo solidale per Solidal per la Ricerca. Alle ore 18,00 si raccoglieranno, come spiegherà Tatiana Bolgeo, Direttore Centro Studi di Ricerca delle Professioni Sanitarie DAIRI, fondi per la ricerca delle Professioni Sanitarie stesse. Per prenotazioni e info: WhatsApp 338 470 4847.