Dopo la pausa natalizia sono ripresi gli incontri formativi, completamente gratuiti, dedicati ai commercianti che operano all’interno del perimetro del Distretto Urbano del commercio.

Giovedì 18 gennaio si presenterà il webinar del Bando sulla Transizione Energetica 2024, utile ed interessante opportunità a cura della CCIAA.

Di seguito il link di collegamento:

https://us06web.zoom.us/j/81237561480?pwd=VJsYpOyx5K7JN8fodjCJ3EjUBzz2pg.5Q_jSK-SQBTHXpfh

Gli appuntamenti proseguiranno ogni giovedì, fino a marzo, dalle ore 13.30 alle ore 15.30 in modalità da remoto, come richiesto dalla categoria stessa, per dare a chiunque la possibilità di partecipare.

Inoltre chi volesse prendere visione del calendario dei corsi fino all’8 Febbraio lo trova al seguente link (utilizzare browser diversi da Chrome) :

https://docs.google.com/forms/d/1FLeIB3ztfRwHpgdz6wCzqeG-W50227xfvMsJRWPL_qA/edit

Infine, sul sito del Comune è attivo il canale YouTube in cui sono stati caricati i corsi di formazione che si sono svolti nei mesi precedenti, al seguente link:https://www.youtube.com/channel/UCuOU7svJCv0SH52BEs6sMHQ