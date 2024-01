E’ stata inaugurata oggi, venerdì 12 gennaio, la prima tratta ferroviaria del Terzo Valico dei Giovi che unisce Tortona e Novi Ligure.

“Il Terzo Valico rappresenta non soltanto un opera pubblica di importanza strategica, attesa ormai più di vent’anni, ma è soprattutto un’opportunità straordinaria di crescita per tutti i territori coinvolti – ha dichiarato il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi – una opportunità che finalmente si concretizza con questo viaggio simbolico fra Tortona e Novi Ligure che è il primo passo per l’attivazione di tutta la linea ad alta velocità, fondamentale per lo sviluppo economico del nostro territorio: per il traffico merci, per la logistica e i numerosi insediamenti che questa comporta, ma anche per lo spostamento passeggeri che rende la nostra provincia tutta più connessa alle più importanti realtà del Nord Italia, come Milano e Genova, e ci permette di aprirci ancora di più verso l’esterno, di farci conoscere e di garantire una vera mobilità sostenibile ai nostri concittadini.

Qui si conclude il percorso della tratta del Terzo Valico dei Giovi ma è anche il punto di partenza del prossimo passo nello sviluppo delle opere pubbliche del nostro territorio: il quadruplicamento della linea ferroviaria da Tortona a Voghera e poi Milano che renderà la nostra Città ancora di più uno snodo fondamentale, come è stata nella sua Storia, tra Milano e Genova. Grazie a questi treni saremo poco più che una fermata della metropolitana di Milano o della trasporto pubblico di Genova, raggiungibile in poco più di mezz’ora da entrambe le città e questo non porterà vantaggi solo a Tortona ma grazie a collegamenti come quello che inauguriamo oggi, anche a tutte le altre realtà della provincia di Alessandria come Novi Ligure.

L’obiettivo deve essere quello di avere una stazione passeggeri efficiente e moderna che sia la porta di tutta la nostra provincia e ci permetta di riscoprire il treno come mezzo di trasporto sostenibile, pratico ed efficace.

Ringrazio il Ministro Salvini e il Viceministro Rixi per essere riusciti a portare a termine questo ambizioso progetto che dimostra che l’Italia è ancora una terra del fare e dove si può sognare in grande per realizzare grandi progetti; grazie al Commissario Calogero Mauceri per la sua grande disponibilità e determinazione e a RFI per tutto il lavoro svolto in questi anni. Un ringraziamento va anche ai colleghi Sindaci dei Comuni di Fraconalto, Voltaggio, Carrosio, Gavi, Arquata Scrivia, Vignole Borberra, Serravalle Scrivia, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Alessandria che insieme a Tortona hanno saputo tenere la barra dritta durante questi anni e oggi possono festeggiare l’obiettivo raggiunto”.