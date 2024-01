Dopo la scoppiettante anteprima dello scorso 15 dicembre con Lorenzo Beccati all’Aperitivo con l’autore, ad aprire la tradizionale rassegna letteraria ‘Il Tea con l’autore 2024’ alle 16:30, sarà Stefano Senardi che presenterà il suo volume autobiografico ‘La musica è un lampo!’.

Introdotto dalla giornalista e scrittrice Viviana Spada, il noto discografico imperiese accompagnerà il pubblico attraverso la sua storia personale nel mondo della musica con aneddoti e interessanti testimonianze su un periodo sociale e storico irripetibile, da Imperia a Milano, attraverso il mondo, e ritorno…

‘La musica è un lampo’ (Fandango Libri) narra le amicizie, i ricordi, le sorprese e i mille flashback di prima mano, raccontati dalla rockstar dei discografici con un supporto fotografico di oltre quattrocento ricordi visivi. Per dirla con le sue parole “La musica, per me, è sempre stata una forza vitale indispensabile, imprescindibile e persino terapeutica”.

Un libro allegro e serio al tempo stesso, che ci restituisce la vicenda politica di quel periodo, gli echi degli anni di piombo e le atmosfere più gioiose e rilassate degli spumeggianti anni Ottanta.

La rassegna, che da tredici anni si svolge presso la Biblioteca Civica del comune di San Bartolomeo al Mare, è realizzata grazie all’importante patrocinio e contributo dell’amministrazione comunale; all’organizzazione del Centro Incontro, nella figura del suo Presidente, Matteo Lupi; alla collaborazione della Biblioteca Comunale ‘Alfea Possavino Delucis’, con la infaticabile bibliotecaria e ‘mescitrice’ di tea, Cinzia Dotti; della libreria Libri al Mare di Antonio Avignone e, infine, della giornalista e scrittrice Viviana Spada, per quanto riguarda i contatti con gli autori e la presentazione dei loro volumi.

Il prossimo appuntamento, giovedì 25 gennaio, sempre alle 16:30, sarà con l’amatissima ‘prof’ Margherita Oggero, già ospite del Tea con l’autore anni fa, che ritornerà con il suo romanzo ‘Brava gente’ (Harper Collins).