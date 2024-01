È iniziato sabato pomeriggio l’evento contro la violenza sulle donne organizzato dalla Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato con l’allestimento di uno stand informativo presso il centro commerciale “La Cittadella”.

Lo stand, con uomini e donne dei Carabinieri, è stato realizzato grazie alla collaborazione con il centro commerciale con l’obiettivo di avvicinare sempre più i cittadini alle istituzioni, sensibilizzandoli affinché possano prendere coscienza che si può e si deve uscire dal baratro della violenza, dagli atti persecutori, dalle minacce, dalle molestie sessuali e da tutte le forme di discriminazione.

A seguito dei recenti e orribili fatti di cronaca, è desiderio dei Carabinieri offrire speranza e rassicurazione con questa campagna di prevenzione, cercando di stimolare il più possibile le coscienze e mostrando al cittadino gli strumenti di legge a sua tutela.

L’iniziativa è volta a sensibilizzare le persone che potrebbero avere bisogno di un supporto ma anche i giovani affinché la “non violenza” possa diventare un valore culturale da preservare e divulgare a loro volta.

Proprio partendo dalla cultura e dall’educazione, i Carabinieri della Compagnia di Casale hanno scelto il centro commerciale come un luogo dell’iniziativa, un “microcosmo della società”, dove si possono incontrare persone di tutte le età, provenienze e culture.

Presso lo stand informativo, i Carabinieri hanno distribuito ai cittadini segnalibri e dépliant da portare nelle proprie case, luoghi dove spesso si nasconde questo genere di violenza, con la speranza che possano ricordare di compiere un gesto all’apparenza semplice, ma comprensibilmente non sempre facile, in ogni caso estremamente importante: una chiamata al 112.L’iniziativa e lo stand sono stati molto apprezzati. Numerosi i curiosi e i passanti che si sono fermati per chiedere informazioni, chiarimenti, piccoli consigli o anche solo per ritirare un opuscolo o un segnalibro da portare nelle loro case.

