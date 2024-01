Sabato 20 gennaio 2024, in occasione 79° anniversario, si terranno le celebrazioni per la commemorazione dell’eccidio dei Partigiani della Banda Tom.

Alle ore 9,30 è previsto il ritrovo delle Autorità Civili, Militari, Religiose e Scolastiche presso Palazzo San Giorgio, sede del Municipio della Città di Casale Monferrato; da qui partirà il corteo che attraverserà Via Mameli, Via Liutprando e Piazza Mons. Angrisani per giungere alla Cattedrale di Sant’Evasio dove si terrà la Santa Messa di Suffragio.

Alle ore 10,45 si ricomporrà il corteo che, accompagnato dalla Banda “La Filarmonica” di Occimiano, attraverserà Via Duomo, Piazza Mazzini e Via Saffi per giungere al Teatro Municipale dove, dalle ore 11,00, interverrà il Sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi, seguito da Carla Gagliardini a nome dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Verrà inoltre illustrato il progetto delle scuole casalesi “I giovani del Monferrato e la Resistenza” che precederà l’orazione ufficiale del giornalista e saggista Gad Lerner alla quale seguiranno le conclusioni di Fiorenzo Pivetta, Presidente del Comitato Unitario Antifascista.

Al termine della cerimonia i partecipanti si trasferiranno alla Cittadella (parcheggio di Cinelandia) dove si ricomporrà il corteo per la deposizione delle Corone alle lapidi dei 13 Caduti della Banda Tom e del Partigiano Gaetano Molo.