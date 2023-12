Si festeggia in Piemonte nel concorso del Lotto di giovedì 7 dicembre. A Nichelino, in provincia di Torino, vinti 65.375 euro grazie a sei ambi, quattro terni ed una quaterna, con i numeri 1-68-69-73 giocati sulla ruota di Torino. Nel concorso di sabato 9 dicembre, invece, a sorridere è un giocatore di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, con una vincita di 11.875 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.

10eLotto: in Piemonte vinti oltre 32mila euro

Vinto un totale di 27.500 euro in Piemonte nel concorso del 10eLotto di giovedì 7 dicembre. Sorridono due giocatori, di Novi Ligure, in provincia di Alessandria, e di Leini, in provincia di Torino: il primo si porta a casa 15.000 euro grazie ad un “7 Doppio oro”, il secondo 12.500 euro con un “6 Oro”. Vinti anche 5.000 a Banchette (TO) nel concorso di sabato 9 dicembre. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 20 milioni di euro, per un totale di oltre 3, miliardi da inizio anno.