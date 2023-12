Grave incidente stradale questa mattina, mercoledì 6 dicembre a Villalvernia sul ponte che collega il Comune a Novi Ligure: due automobili a causa del fondo ghiacciato si sono scontrate frontalmente. I due conducenti sono rimasti feriti: il più grave un giovane trasportato in ospedale con ferite guaribili in circa un mese mentre il secondo solo lievi contusioni e ferite guaribili in pochi giorni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che oltre a mettere in scurezza i mezzi hanno avvisato l’Amministrazione provinciale di Alessandria, competente alla manutenzione della strada segnalando che sulla medesima, a quanto apre. non era presente il sale che avrebbe diminuito il pericolo riducendo fortemente l’asfalto ghiacciato.