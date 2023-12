Prosegue anche quest’anno la tradizionale raccolta giocattoli avviata dai giovani di Azione Tortona per donare un sorriso ai bambini meno fortunati del nostro territorio.

L’iniziativa, che si svolgerà sabato 16 dicembre, presso la sede di Azione Tortona in via Pellizzari e avrà lo scopo come ogni anno di generare un bellissimo meccanismo di solidarietà tra i nostri concittadini sotto la sacralità del Natale.