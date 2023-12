Ritornano i festeggiamenti per Natale a Borgo Fondura Imperia.

L’evento si svolgerà in Piazza Mons. Marello e nella Chiesa di San Giuseppe Sabato 23 dicembre pv. a partire dalle ore 14,30 organizzato dal Circolo Borgo Fondura e dalla Parrocchia San Giuseppe.

Dalle 14,30 Babbo Natale nella sua casa attende i bambini per la consegna delle letterine e dalle 15,00 gli Elfi di Babbo Natale faranno preparare piccoli lavoretti natalizi.

Alle ore 16,00 il Concerto di Natale in Chiesa con il Coro con Claudia

Il coro con Claudia, formato da 45 coriste, nasce nel febbraio del 2017 per ricordare Claudia Barbieri, un’amica prematuramente scomparsa. Docente al Liceo Scientifico Viesseux di Imperia era molto amata dagli studenti e impegnata nel sociale.

Il coro, emanazione dell’Associazione musicArtemia, è diretto da Margherita Davico, accompagnata al pianoforte/organo da Tiziana Zunino.

Il coro si avvale della collaborazione di Maurizio Pettigiani alle percussioni, Gianni Martini alla fisarmonica e Letizia Barbagallo al flauto.

Ampio il repertorio che spazia dalla musica sacra alla musica folk, etnica e pop.

Si è esibito in concerti in molte località partecipando anche a numerosi eventi istituzionali. Significativa fra le altre la partecipazione del coro in San Pietro in Vaticano. Nel settembre 2020 è stato nominato Messaggero di pace per l’UNICEF.

“Sarà un pomeriggio legato alla tradizione e allo spirito natalizio – dichiara Alessandro Bongiovanni Presidente del Circolo Borgo Fondura – intrattenimento per i bambini, sapori del Natale e musica. L’onore di inserire i tradizionali festeggiamenti del Circolo in un importante concerto ci rende orgogliosi.

Un modo per augurarsi un Sereno Natale e lanciare un messaggio di speranza e fratellanza per il nuovo anno”

Durante il pomeriggio il Circolo Borgo Fondura offrirà ai presenti panettone, cioccolata calda e Vin Brulè