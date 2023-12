Sono le due della notte. Una donna rincasa dal suo lavoro serale in un bar del centro. È in bicicletta. Arriva in Piazza Marconi e rallenta vicino alle casette natalizie. All’incrocio con via Jacopo dal Verme si avvicina un ragazzo di circa trent’anni, barcolla, puzza di alcool e le chiede una sigaretta.

Lei gli dice che non fuma e cerca di andarsene. L’uomo insiste e la segue. Lei cerca di accelerare ma il ragazzo si mette a correre, la raggiunge e la colpisce con un pugno sulla spalla. La povera donna cade e lui cerca di strapparle la borsetta. Lei prova a resistere ma lui la strattona così forte da rompere la tracolla della borsa e portargliela via. Fugge.

La scena è fulminea e la donna chiede aiuto. Poco distante c’è però un uomo perbene. Comprende cosa stia accadendo e interviene. La ragazza è a terra ma gli fa cenno di stare bene e lui si mette all’inseguimento del balordo. Corrono verso Corso Roma. Ora il rapinatore ha paura e cerca di sbarazzarsi del bottino. Lo lancia sperando che nessuno lo insegua più. Prosegue la sua fuga in direzione di Piazzetta della Lega. Cerca di nascondersi ingenuamente dietro ad alcune sedie accatastate nei pressi di un bar in Corso Roma.

Nel frattempo, le urla vengono sentite dai vicini che chiamano il 112. Il sistema di Pronto Intervento funziona bene e immediatamente arrivano due auto dei Carabinieri a sirene spiegate. Il delinquente si rialza e cerca di scappare. I militari dell’Arma sono però vicini e lo vedono, scendono dalle Gazzelle e lo rincorrono a piedi. Lo raggiungono poco dopo e lo fermano. Lui tenta di dimenarsi, sferra pugni all’impazzata ma i Carabinieri lo bloccano e lo ammanettano.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato il fermo e ha disposto l’applicazione della misura cautelare in carcere.

nella foto i carabinieri che inseguono il ladro