Anche oggi il gazebo di via Genova ha contato moltissime firme contro il CPR nel Golfo Dianese, che si uniscono a quelle raccolte presso il palazzo comunale e online. Quella di oggi – con l’amministrazione comunale di Diano Marina (Cristiano Za Garibaldi e Bruno Manitta, Sindaco e vice Sindaco, l’assessore Luca Spandre, il consigliere Veronica Brunazzi e il consigliere di Diano Domani, Micaela Cavalleri) e Davide Trevia, Presidente della Federalberghi della Provincia di Imperia e del Golfo Dianese – è stata l’ultima data del 2023 prevista per il gazebo in via Genova. Le associazioni di categoria continueranno il lavoro del comitato “No al CPR nel Golfo Dianese” rendendo possibile la sottoscrizione presso i principali esercizi commerciali del Golfo Dianese. Sarà ancora possibile firmare anche presso il Comune di Diano Marina dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 e online, all’indirizzo https://www.change.org/p/no-al-cpr-nel-golfo-dianese.

