Nei giorni scorsi la Biblioteca “Sandro Castelli” di Pontecurone ha varato il X Quaderno della sua collana storica, festeggiandone il decennale. Dedicato a Luoghi e personaggi Pontecuronesi, il volume presenta ricordi, immagini e testimonianze di 16 autori riguardanti le edicole campestri, alcuni cortili e dimore antiche e tredici illustri personaggi del paese: Cìo Arezzi, l’architetto Mario Bacciocchi, il sindaco Giovanni Berri, i pittori Dibez e Abez, il Maestro Civeriati, il prof. Enzo Marioni, la maestra Tilde Migliora, il primo sindaco del dopoguerra Benisio Moroni, l’attivista sindacale Angelo Negri, Don Mario Picchi, il notaio Remo Rissotti e Suor Bartolomea.

La presentazione del Quaderno è stata fatta dal Presidente della Biblioteca prof. Piero Gazzaniga e dalla prof. Marialuisa Ricotti, assessore alla cultura, entrambi orgogliosi di poter dare un seguito, ogni anno, alla collana storica, aggiungendo nuove importanti tessere al grande mosaico della storia del paese, che si è delineato in quest’ultimo decennio, grazie all’appassionato ed encomiabile impegno di chi ha cercato, raccolto, selezionato, rielaborato e scritto, delineando in maniera sempre più precisa la vita di una comunità che ha duemila anni di storia e che ha lasciato tracce importanti e significative da ritrovare e far conoscere.

I volontari della Protezione civile pontecuronese hanno fatto domanda in Comune per gestire e promuovere la pubblicazione e la diffusione del Quaderno. A loro va il sentito ringraziamento del Comitato di gestione della Biblioteca e dell’Amministrazione.