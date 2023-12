Diversi gli appuntamenti a San Bartolomeo al Mare per la sera di domenica 24, vigilia della Festa, per celebrare insieme la sacralità del Natale:

dalle ore 22:00, al Santuario di Nostra Signora della Rovere, Santa Messa al termine della quale verranno condivisi cioccolata calda e panettone;

dopo la Messa delle ore 22:30 alla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, brindisi di auguri;

al termine della messa delle ore 23:00 a Chiappa, brindisi finale;

alle ore 00.00, al Santuario di Nostra Signora della Rovere inizierà la messa in latino.

Inoltre, la mostra dei presepi esposta presso il salone della Divina Misericordia sarà aperta a partire dal 25 dicembre. Si tratta di un’esposizione pensata per ricordare gli 800 anni dal presepe di Greccio, quello pensato da san Francesco d’Assisi. Chiunque potrà portare un presepe, senza limiti di dimensioni o indicazioni di materiali: tutte le opere rimarranno esposte fino al 7 gennaio, ogni giorno dalle ore 9:00 alle 19:00. All’esterno della Chiesa della Divina Misericordia è allestito anche un grande presepe con figure in legno, tra cui la figura di San Francesco.

Domenica 24 dicembre

Santa Messa di Natale

alle 22:00 Santuario Nostra Signora della Rovere

alle 22:30 Parrocchia di San Bartolomeo

alle 23:00 Chiesa parrocchiale SS: Mauro e Giacomo Maggiore – Chiappa

alle 24:00 Santuario Nostra Signora della Rovere – messa in latino

Da lunedì 25 dicembre a domenica 7 gennaio

Mostra dei Presepi

Chiesa della Divina Misericordia