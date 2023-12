L’attesa del Nuovo Anno è sempre un momento suggestivo, da vivere con la consapevolezza di tutte le esperienze (positive o meno) vissute nei dodici mesi che stanno per concludersi e anche con il senso di ottimismo e la volontà di rendersi in qualche modo “protagonisti” per il nuovo periodo alle porte.

Questi sentimenti sono presenti in ciascun individuo, ma certamente possono costituire anche l’atteggiamento con cui una stessa Comunità di persone guarda positivamente al proprio futuro in occasione del Capodanno.

La Città di Alessandria e la Comunità delle e degli Alessandrini in essa operanti non è da meno nel desiderio di vivere questi sentimenti e questi propositi preparandosi all’attesa del Nuovo Anno.

Per questo, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giorgio Abonante, ha inteso promuovere un programma di eventi di animazione della Città, al fine di contribuire a creare un clima festoso e accogliente, in grado di valorizzare gli aspetti economici, culturali e turistici, di promuovere l’immagine della Città e di favorire l’aggregazione e la partecipazione sociale e culturale non solo per gli Alessandrini ma anche per rendere la Città attrattiva, oltre che per le proprie e i propri cittadini, anche per le persone provenienti da altre Province e dalle Regioni limitrofe.

Con queste motivazioni, si presenta dunque la proposta per l’attesa e per l’arrivo del Nuovo Anno che si articola nella serata dell’ultimo dell’anno, fino alle prime ore del 1° gennaio 2024, ma anche nel concerto che completerà, al mattino del primo giorno dell’anno, al Teatro Alessandrino, la festa “ufficiale” della Comunità alessandrina.

L’avvio dei festeggiamenti si avrà a partire dalle ore 21.00, in piazza Marconi, con la serie di eventi musicali che, per la sera del 31 dicembre, l’Amministrazione Comunale ha interamente affidato alla società Hazard Snc di Acqui Terme.

Il primo a salire sul palco sarà il dj set dell’alessandrino Riccardo Zanatta, cui farà seguito – dalle ore 22.00 con il proprio concerto live – il gruppo Frijda: una band catanese che da vent’anni propone musica rock di qualità e che lo scorso anno ha realizzato il proprio primo album ufficiale dal titolo “Scacco matto”.

I Frijda sono composti da Giancarlo Sciacca “Thor” alla voce, Tano “Tazmania” Giuttari e Luca Campione alle chitarre, Salvatore Schillaci al basso e Davide Cicero alla batteria.

Alle 23.50 non potrà mancare il “conto alla rovescia” con gli auguri che il Sindaco della Città, Giorgio Abonante, a nome della Giunta e dell’intera Amministrazione, formulerà ufficialmente salutando tutti i presenti in piazza Marconi.

Dopo gli auguri, la festa prosegue – sempre presentata dal vocalist Davide Visconti (attivo nei migliori club del Nord Italia) – con il concerto live dei Royal Party Band: un gruppo torinese che propone un repertorio con brani degli Anni Novanta e Duemila. È composto da Giulia Coda (Voce femminile), Simone Aucello (Voce maschile), Eric Scianna (Chitarra), Lorenzo Giammalva (Batteria), Giovanni Cannarozzo (Tastiere), Federica Bianco e Giorgia Soria (Ballerine).

La musica sarà la protagonista indiscussa fino alle ore 2 del 1° gennaio quando il dj Francolino concluderà con uno strepitoso dj set l’evento.

Infine, al mattino del 1° gennaio, alle ore 11 al Teatro Alessandria (di via Verdi, Alessandria), ad ingresso libero e gratuito, verrà proposto il concerto che conclude i festeggiamenti per il Nuovo Anno e che l’Amministrazione Comunale – con il coinvolgimento di ASM Costruire Insieme e il sostegno di Alegas-Gruppo Iren – ha affidato all’Orchestra Classica di Alessandria: un evento concertistico di particolare pregio non solo per la piacevolezza delle composizioni che verranno eseguite (musiche di N. Paganini, E. Waldteufel, D. Milhaud), ma anche per l’eccellenza interpretativa dei Professori dell’Orchestra Classica di Alessandria, sotto la direzione del Maestro Andrea Oddone e con la partecipazione straordinaria del violinista slovacco Teo Gertler.

Si tratta di un ulteriore tassello con il quale l’Amministrazione Comunale sottolinea la propria costante attenzione anche nei confronti della musica classica che, con “Passion” (i cinque concerti della stagione 2023/2024 promossa con ASM Costruire Insieme, l’Opera Carlo Felice di Genova e il Conservatorio “A. Vivaldi” – info su www.asmcostruireinsieme.it/passion-stagione-concertistica-2023-2024-di-alessandria ) vede Alessandria protagonista di prim’ordine delle proposte di rilievo in questo importante ambito culturale.