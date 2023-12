Sono terminati i lavori di riqualificazione della Palestra Maggi ad Imperia. L’inaugurazione è in programma mercoledì 6 dicembre, alle ore 17.30, con alcune esibizioni di diverse discipline sportive (volley, basket, arrampicata) da parte di società che usufruiscono della palestra.

L’intervento realizzato ha visto la completa messa a norma antincendio dell’edificio, al fine di poter ospitare al suo interno eventi con una capienza fino a 200 persone. A tale scopo, è stato realizzato un nuovo accesso, comprensivo di rampa, sul parcheggio posto in copertura e sono stati realizzati nuovi servizi igienici per il pubblico nell’area tribuna.

Si è proceduto inoltre al rifacimento e all’ampliamento del campo da gioco, alla sostituzione di tutti i serramenti, all’installazione di nuovi seggiolini per il pubblico, al rifacimento dell’intero impianto di riscaldamento con la possibilità del raffrescamento estivo, alla riqualificazione degli spogliatoi, al rifacimento dell’allaccio fognario e all’installazione di pannelli fotovoltaici.

L’importo complessivo dell’intervento, finanziato attraverso risorse PNRR e realizzato dall’impresa Traversone di Rezzoaglio (GE), è stato di un milione di euro, con la progettazione e la direzione lavori dell’ing. Pietro Somà.

“La Palestra Maggi è uno degli undici interventi che avevamo inserito nel piano “Recovery Imperia”, come era stato ribattezzato, che ci è stato finanziato dal Governo il 31 dicembre 2021. In meno di due anni abbiamo approntato la progettazione esecutiva, espletato le procedure per l’aggiudicazione all’impresa e realizzato i lavori. È la dimostrazione dell’efficienza che la macchina comunale sta dimostrando nel mettere in campo le risorse del PNRR e che ci permetterà di restituire alla cittadinanza, già nei prossimi mesi, molti luoghi completamente riqualificati. La nuova palestra Maggi rappresenterà un’occasione per tante realtà sportive di Imperia, che potranno godere di un impianto più moderno e più funzionale”, commenta il sindaco Claudio Scajola.