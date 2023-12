Sabato 2 dicembreè stato il momento della prima accensione ufficiale delle luci natalizie nel cuore della città, in Piazza Mazzini. Un momento che ha avviato il natale casalese con eventi e illuminazioni in tutta la città.

“Un periodo natalizio arricchito da bellissime illuminazioni che caratterizzano la nostra città – Afferma l’Assessore al Commercio Giovanni Battista Filiberti – In questo senso, oltre allo splendore dell’ambientazione, siamo particolarmente orgogliosi per la fattiva sinergia tra Comune e privati: a loro la nostra più sincera gratitudine per un contributo concreto a vantaggio di tutta la città”.

Sono stati, infatti, sessanta i commercianti e le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione degli allestimenti natalizi urbani: 111 Lab di Menighetti, Acconciature sorelle Dolcemascolo, Airtec, Antica panetteria di Demarchi, Arivan style, Arredamenti Parravicini, Ascot, Associazione Casale c’e’, Baiardi Alessio srl, Boca, Caffe’ Casale, Casalibri di Iaccarino, Charlotte snc, Danae di Magdalena Chesa, Dimar, Due di Poletti, Elca glam, Farmacia Bodo, Farmacia Fabris, Farmacia Misericordia, Farmacia Porta Milano, Farmacia Vicario, G.sport, Gioielleria Bazzani, Giust Pietro, Grignolio, Hang loose , Il chiosco di Piazza Dante, Ima ferramenta, Kobbe, L’essenza, La borsa, La cucina di Annalisa, La culla del pannolino, La maison chic, La skarpa, Laborante Valentina, Le gaie, Leo, Les choses de Gian , Luigi Rosso srl, Maris, Mellina Laura, Melodia Ilaria, Motoforniture Codrino, Non solo intimo, Panificio Catto Marco, Pasticceria Chilo’ di Audagnotti, Pellicceria Evangelisti, Portinaro, Prima pagina sas, Profumeria Conti, Qshop, Raiteri tessuti, Rustico, Salfra di Salmin Rita, Savini, Savoia snc, Tazzine e ramine, Veder bene.