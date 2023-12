L’attesa del Nuovo Anno è sempre un momento suggestivo, da vivere con la consapevolezza di tutte le esperienze (positive o meno) vissute nei dodici mesi che stanno per concludersi e anche con il senso di ottimismo e la volontà di rendersi in qualche modo “protagonisti” per il nuovo periodo alle porte. Questi sentimenti sono presenti in ciascun individuo, ma certamente possono costituire anche l’atteggiamento con cui una stessa Comunità di persone guarda positivamente al proprio futuro in occasione del Capodanno. La Città di Alessandria e la Comunità delle e degli Alessandrini in essa operanti non è da meno nel desiderio di vivere questi sentimenti e questi propositi preparandosi all’attesa del Nuovo Anno.

Per questo, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giorgio Abonante, ha inteso promuovere un programma di eventi di animazione della Città, al fine di contribuire a creare un clima festoso e accogliente, in grado di valorizzare gli aspetti economici, culturali e turistici, di promuovere l’immagine della Città e di favorire l’aggregazione e la partecipazione sociale e culturale non solo per gli Alessandrini ma anche per rendere la Città attrattiva, oltre che per le proprie e i propri cittadini, anche per le persone provenienti da altre Province e dalle Regioni limitrofe.

Con queste motivazioni, si presenta dunque la proposta per l’attesa e per l’arrivo del Nuovo Anno che si articola nella serata dell’ultimo dell’anno, fino alle prime ore del 1° gennaio 2024, ma anche nel concerto che completerà, al mattino del primo giorno dell’anno, al Teatro Alessandrino, la festa “ufficiale” della Comunità alessandrina.

L’avvio dei festeggiamenti alle ore 21.00, in piazza Marconi, con la serie di eventi musicali che, per la sera del 31 dicembre, l’Amministrazione Comunale ha interamente affidato alla società Hazard Snc di Acqui Terme. Il primo a salire sul palco sarà il dj set dell’alessandrino Riccardo Zanatta, cui farà seguito – dalle ore 22.00 con il proprio concerto live – il gruppo Frijda: una band catanese che da vent’anni propone musica rock di qualità e che lo scorso anno ha realizzato il proprio primo album ufficiale dal titolo “Scacco matto”.

I Frijda sono composti da Giancarlo Sciacca “Thor” alla voce, Tano “Tazmania” Giuttari e Luca Campione alle chitarre, Salvatore Schillaci al basso e Davide Cicero alla batteria.

Alle 23.50 non potrà mancare il “conto alla rovescia” con gli auguri che il Sindaco della Città, Giorgio Abonante, a nome della Giunta e dell’intera Amministrazione, formulerà ufficialmente salutando tutti i presenti in piazza Marconi.

Dopo gli auguri, la festa prosegue – sempre presentata dal vocalist Davide Visconti (attivo nei migliori club del Nord Italia) – con il concerto live dei Royal Party Band, gruppo torinese composto da Giulia Coda (Voce femminile), Simone Aucello (Voce maschile), Eric Scianna (Chitarra), Lorenzo Giammalva (Batteria), Giovanni Cannarozzo (Tastiere), Federica Bianco e Giorgia Soria (Ballerine) che propone un repertorio con brani degli Anni Novanta e Duemila.

La musica sarà la protagonista indiscussa fino alle ore 2 del 1° gennaio quando il dj Francolino concluderà con uno strepitoso dj set l’evento.

———————————

Gli Artisti del Capodanno ad Alessandria

Riccardo Zanatta

nato ad Alessandria e icona della scena musicale elettronica, è un DJ e produttore di 31 anni che ha fatto della passione per la musica la sua missione di vita. Con il nome d’arte “Zanatta” ha scolpito il suo nome nei migliori club del Piemonte, dove la sua energia contagiosa e la maestria dietro i piatti lo hanno reso una figura di spicco. Le produzioni di Riccardo Zanatta hanno ottenuto il plauso internazionale, con il supporto di illustri artisti come Firebeatz, Swanky Tunes, Sunstars, Kryder, Dada Life e molti altri. Il suo talento innato si riflette in tracce che fondono abilmente elementi di elettronica e tech house, regalando un’esperienza sonora coinvolgente. Dietro i piatti, Zanatta incanta il pubblico con una selezione musicale eclettica e una tecnica impeccabile, consolidando la sua reputazione come uno dei DJ più stimati della zona. Con un occhio attento alle tendenze e un orecchio affinato per l’innovazione musicale, Zanatta continua a ispirare e a definire il panorama elettronico, trascinando il suo pubblico in un viaggio sonoro indimenticabile.

Frijda

Band nata a Catania nel 2003, composta da Giancarlo Sciacca “Thor” alla voce, Tano “Tazmania” Giuttari e Luca Campione alle chitarre, Salvatore Schillaci al basso e Davide Cicero alla batteria. Il genere che si professano di suonare è il “Rock”, un rock che ha le sue fonti di ispirazione nelle hard rock band storiche statunitensi e britanniche che hanno colpito la loro adolescenza, adattato all’evolversi del tempo e alle concezioni musicali dei nostri giorni e del nostro paese. Il nome “Frijda” non è altro che un omaggio al pensiero artistico della pittrice messicana Frida Kahlo, dalla quale Giancarlo rimase molto colpito durante gli studi universitari. In questa piccola donna egli vide un esempio di forza di vivere sovrumana nonostante le difficoltà della propria esistenza, una forza che è evidente nelle sue opere che “non dipingono sogni, ma realtà”; e della sua celebre frase, “Pies para qué los quiero, si tengo alas pà volar?”(Piedi, perché li desidero se ho le ali per volare?), ne fece il motto della propria Band. Sin da subito la Band ha iniziato un percorso live molto intenso tra locali, piazze e concorsi, ottenendo sempre un grande consenso grazie al sound accattivante e al carisma del proprio leader. Nel 2003 la band ha l’onore di aprire il concerto de Le Vibrazioni durante una tappa del TIM Tour. Nel 2006 il Calcio Catania finanzia l’incisione dell’inno ufficiale “Let’s go Liotro” nella stagione della promozione in serie A che avvenne nel 2006. Nello stesso anno apriranno il concerto ad artisti del calibro di Franco Battiato e di Mario Venuti. Nel 2007 verranno contattati dall’ On. Vittorio Sgarbi, allora assessore dei Beni Culturali di Piazza Armerina, per aprire il concerto del grandissimo Lucio Dalla. Nello stesso anno riceveranno un riconoscimento Artistico dalla Provincia di Catania e dal comune di Catenenuova (EN). Nel 2009 apriranno il concerto degli “Archinuè” e l’anno successivo saranno finalisti al Premio “Lucio Battisti” di Isernia aprendo il concerto dell’artista Alex Britti. Attualmente la Band sta collaborando con l’etichetta OnTheSet di Luca Venturi e a settembre 2018 è stato pubblicato il primo singolo “Mentre muori di piacere; nel 2020 “Lo dedico a te” e a febbraio 2021 “Ruggine”, esperimento che mischia il loro rock alla cultura folk siciliana magistralmente rappresentata dalla Piccola Orchestra Jacarànda. Nel 2022 esce il singolo, con videoclip, “Impura poesia”, brano selezionato da un equipe di letterati per omaggiare in musica la poetica maledetta del poeta catanese Mario Rapisardi. Il 22 aprile 2022 esce il primo album ufficiale “Scacco matto”, lanciato dal singolo “No, non ti conoscevo”. Nello stesso anno saranno gruppo spalla per il concerto di Pino Scotto a Caltagirone (CT). Nel 2023 viene pubblicato il videoclip del singolo “Scacco Matto”, girato nel famosissimo locale “Rock’n’Roll” di Milano. Recentemente, la Band ha ricevuto le attenzioni da diversi paesi europei, specialmente Francia e Spagna, e recensioni su alcuni dei più grandi portali dedicati all’arte, tra questi “Arts Direct”, “Lux Cultural”, “Ars Magistris” e “Ok Arte”, e testate giornalistiche molto note come “TgCom” del gruppo Mediaset, Rds e “Sole24ore”, tanto per citarne alcune. I Frijda sono presenti nei migliori digital-stores (iTunes, Google Play, Spotify, etc…) ed i video ufficiali sono pubblicati sul canale “Frijda OfficialTube” della piattaforma Youtube.

Davide Visconti

Nasce artisticamente nel 2009, sotto la spinta dell’attuale art director del Cocoricò, Fabrizio Bardoni. L’ingresso nei club di livello arriva nel 2010 al Pepedoro di Neive (CN), nel quale si confronta e impara da vocalist importanti come Jay di Maggio e molti altri. Dal 2012 inizia l’ascesa nel mondo della notte, calca il palcoscenico di club come Peterpan, Villa delle Rose e Altromondo studios a Rimini e Riccione. Negli anni successivi entra nel cast artistico della famosissima Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi, da quel momento, entra a far parte ufficialmente dei migliori vocalist del nord Italia,raccogliendo serate nei club più rinomati della penisola. Primo vocalist ad aver animato serate oltre confine come Svizzera, Austria, Francia e Principato di Monaco. Oggi è la voce ufficiale di “Ma che ne sanno i 2000”, noto format seguito da oltre 1 milione di follower e titolare del nuovissimo MOLO 11 di Acqui Terme affiancato dall’ormai immancabile Francolino dj.

Royal Party Band

Gruppo torinese composto da Giulia Coda (Voce femminile), Simone Aucello (Voce maschile), Eric Scianna (Chitarra), Lorenzo Giammalva (Batteria), Giovanni Cannarozzo (Tastiere), Federica Bianco e Giorgia Soria (Ballerine). La royal party band nasce dall’idea di Giulia Coda e Giovanni Cannarozzo, cantante lei e tastierista lui. Nell’ottobre 2020 parte ufficialmente il progetto che porterà sul palco i più grandi successi dagli anni 80 ad oggi. Tutti da ballare, cantare e vivere. In 3 anni la band ha calcato alcuni dei palchi più importanti del territorio italiano e svizzero. Da locali storici come l’Alcatraz di Milano, a feste con più di 10mila persone come Bolle di malto, allo storico Rabadan di Bellinzona è molto altro. Spettacolo live condito da musica, ballo e scenografia! Musicisti che vi sapranno catturare, due cantanti che interpreteranno al meglio ogni brano e ogni momento. Sul palco un alternarsi di ballerini e coreografie incredibili, oltre 50 costumi di scena che rappresenteranno perfettamente o brani cantati. Uno show tutto da vivere!

dj Francolino

DJ e direttore artistico. Nel corrente anno 2023 produce i suoi primi album “Polaris”, “Dreamer” e la hit “Bailando Tu Y Yo . E’ direttore e creatore dell’etichetta discografica Hall Of Fame Music Francolino. L’artista Francolino cominciò nel 2006 a farsi apprezzare in console, dal pubblico della famosa discoteca bergamasca “Anima e Corpo”, ed infine a Bologna, suonando per prestigiosi locali del capoluogo emiliano come lo “Spazio in Due”, il “Qubò” ed il “Soda Pops”. Ritornando in Sicilia esplode definitivamente, soprattutto a Catania e Taormina, dove è residente nelle serate e nei club più affollati e più importanti della Sicilia. Tra i più noti locali sicuramente l’Ecs Dogana Club, il V-Bonà Club, la Giara Club Taormina, il Caffè del Porto, l’Hilton Taormina, l’Agorà Ostello di Catania, l’Hellenia Taormina, le Industrie, il Bellatrix, l’Afrobar Catania, il Ma Catania, La Cambusa Beach Club Taormina, l’Alchimista, il Filenz Catania, il Caparena Taormina, i Mercati Generali Catania, l’Ecs Vela, il Super Cinema Club, l’Esagono di Acicastello, le Piramidi Beach Club, il Barbarabeach ed il Barbara Disco Lab, l’Ohm Club Catania, l’Absolut Sky Club, il Garage Catania, etc. Spesso presente in console, in uno dei più importanti ed acclamati festival musicali europei, il One Day Music Festival, si è esibito con i più importanti artisti nazionali ed internazionali. Si trasferisce in Piemonte e si fa apprezzare subito in poco tempo. Tra i vari club, La Discoteca Luna Rossa, la Discoteca The Garden, il Tag Flow-teque, il Lokomoderno, lo Zogra lounge bar, il Rosen Garden, La Baracca, lo Zettel, il Village, Villa Corrado Camino, l’Area 51, il Molo 11 di Acqui Terme, il Re-mix Disco Club Torino. Nell’ultimo anno instaura numerose collaborazioni con vari artisti: il cantante El Fatal della Repubblica Dominicana, il dj producer Samuel Kimko, il dj producer Sergio Mauri, il dj producer Joe Bertè, il dj producer Cucky Dj. Da sempre legato al Maestro Garofalo dei Sud Sound System ed al gruppo rock dei Frijda del frontman Giancarlo Sciacca (Thor dei Frijda), non nasconde future collaborazioni e nuove esperienze musicali con loro. Tra le nuove collaborazioni, da segnalare la M.C. Harmony di Manlio Cangelli di Bergamo, e la Irma Records – Three Hands Records di Riccardo Rinaldi (Ohm Guru) di Bologna, e con il vocalist Davide Visconti di Sanremo. Francolino conferma che le prossime produzioni saranno legate a vari generi e sottogeneri, con corsia preferenziale verso il mondo della Latin Dance e della Tech-House. E’ stato direttore artistico a Catania per l’Ecs Dogana Club, per l’Afrobar, per il Filenz, per il Caffè del Porto, per il Garage, a Taormina per la Giara Club. In Piemonte è stato direttore artistico per la Luna Rossa Club, per il Garden, per il Loko Moderno e per il Molo 11. Tra i concerti più importanti firmati da Francolino, sono da ricordare i concerti di Baby K, delle Le Vibrazioni, dei Sud Sound System, di Manu Chao, di Salmo, di Rocco Hunt, di Shantel, di Nina Zilli, di Ghali, di Sfera Ebbasta, di J Balvin, di Brigantony a Catania; di 50 Cent ad Acireale (CT); di Riccardo Cocciante, di Anna Tatangelo a Camastra (AG). Per le discoteche ed i vari club, è riuscito a portare nomi del calibro di Bob Sinclar, Carl Cox, Claptone, Gianluca Vacchi, Tommy Vee, Gabry Ponte, Giorgio Prezioso, Osunlade, Louie Vega, ecc. Ha creato con altri soci il One Day Music Festival di Catania, festival considerato per importanza e per presenze, uno dei primi cinque in Italia.