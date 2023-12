La festa del Ringraziamento nella domenica di Cristo Re è un appuntamento tradizionale molto importante per il paese. Anche quest’anno la parrocchia, il comune, le associazioni degli agricoltori e quelle degli autotrasportatori hanno organizzato un evento riuscitissimo, iniziato domenica 26 novembre con il raduno degli automezzi: tantissimi, coloratissimi, splendenti, preparati al meglio per ricevere la benedizione, hanno riempito vie e piazze del paese, disposti secondo il preciso piano preventivato. Poi la solenne celebrazione eucaristica in Santa Maria alla presenza delle autorità del paese: Sindaco, assessori e consiglieri comunali.

La funzione religiosa è stata accompagnata dai canti della Corale San Luigi Orione, diretta dal M.° Gianmaria Franzin. Durante l’offertorio, come di consueto, sono state portate ai piedi dell’altare le offerte della gente dei campi: pane, frutta e verdura, a simboleggiare la generosità della terra e l’operosità degli agricoltori. Poi, alla fine della messa, la sfilata di tutti i mezzi di lavoro (trattori, camion, auto, persino qualche bicicletta) e la benedizione, davanti all’ingresso della millenaria chiesa di Santa Maria Assunta, da parte del parroco don Loris e del viceparroco don Carlo, posizionati sul tradizionale rimorchio insieme sindaco Valentino D’Amico.

Dopo la benedizione dei mezzi di lavoro, nel cortile del vecchio Comune, c’è stato il consueto aperitivo “rinforzato”, generosamente offerto da agricoltori e autotrasportatori.