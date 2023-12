SABATO 16 DICEMBRE

Tortona: al Ridotto del teatro Civico alle ore 16 incontro pubblico sul tema “La Sacra Famiglia di Leonardo a Tortona” con presentazione del libro “La Tavola di Tortona” di Giacomo Maria Prati funzionario della Pinacoteca di Brera, con illustrazione dei 13 più importanti motivi per i quali secondo Prati si potrebbe attribuire l’opera a Leonardo da Vinci

Tortona: ai natale col Gas 2ª edizione del mercato solidale in occasione del Natale 2023 organizzato dal FAI Giovani Tortona e il Gruppo di Acquisto Solidale di Tortona.

Banchetti espositivi di artigiani, hobbisti, prodotti biologici e delle associazioni del territorio impegnate nelle tematiche degli stili di vita sostenibili. ORARIO dalle ore 9 alle 19 PROGRAMMA

• ore 9/19 banchetti espositivi di artigiani – mercato dei produttori biologici del territorio e associazioni impegnate nelle tematiche degli stili di vita sostenibili – musica dal vivo con gli Slidin’ Hobos e spettacoli di giocoleria itinerante con il gruppo Egofuèke • per i più piccoli Il barattolo del G.A.S. il baratto dei giocattoli presso il banchetto del G.A.S. per tutta la giornata • ore 11 e ore 15 laboratorio di riciclo creativo con l’associazione Pandora Tortona odv • ore 16 lettura di fiabe presso la libreria Namastè. SERVIZI birre artigianali e degustazioni di vini, tisane, vin brulé e cioccolata calda





Tortona – via Ammiraglio Mirabello, 3 al Teatro Civico rassegna di teatro di figura nella città di Peppino Sarina promossa dall’Associazione Peppino Sarina – Amici del burattino

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Tortona: fino al 8 gennaio 2024 al Centro Mater Dei in via Don Sparpaglione PRESEPIO ARTISTICO Il presepe è tra i più grandi mai realizzati in Italia, con i suoi 650 metri quadri di superficie espositiva e conta oltre mille figure meccaniche, inserite in accurati scenari resi ancora più suggestivi da effetti atmosferici e da transizioni di luce dal giorno alla notte • info

Tortona: fino al 28 gennaio 2024 parcheggio Megaplex Stardust PISTA DI GHIACCIO a partire dalle ore 15 – info: 3470037248 , 34907335405 (solo per Whatsapp)

Tortona: fino al 17 dicembre presso la Biblioteca Civica mostra omaggio ai cento anni dell’aeronautica militare – Orario 17-19

Tortona: fino al 17 dicembre a palazzo Guidobono in piazza Arzano e al Museo Diocesano in via Seminario “Giani 200 a Tortona” Due mostre dedicate a Felice Giani che completeranno il progetto espositivo “Felice Giani 200” che l’Archivio Pittor Giani ha studiato per celebrare nel 2023 i duecento anni dalla scomparsa del pittore neoclassico nato a San Sebastiano Curone il 15 dicembre 1758 e scomparso a Roma il 10 gennaio 1823.ricostruzione dell’opera di Giani. Il Museo Diocesano di Tortona, nella mostra dal titolo FELICE GIANI PITTORE GIACOBINO E L’ESPERIENZA DEL SACRO esporrà una serie di opere di grande rilievo tra le quali il “Sogno di Papa Sisto III” in arrivo dal Museo Arcivescovile di Ravenna, la “Fede in gloria” in prestito dalla Pinacoteca comunale di Faenza ed altri capolavori che si affiancheranno alla “Madonna in trono con Bambino, San Bernardo e San Giovannino” facente parte del patrimonio stabile del museo creando un’ambientazione unica. Palazzo Guidobono ospiterà la mostra dal titolo FELICE GIANI IL NUOVO CLASSICISMO ETEROGENEO E PREROMANTICO che raccoglierà opere in arrivo dalle più prestigiose collezioni pubbliche e private d’Italia tra le quali vanno segnalati “Sansone tradito da Dalila” proveniente dal Complesso Monumentale della Pilotta di Parma, l’Aurora in arrivo da Palatium Vetus di Alessandria e molte altre. Importante sottolineare come i curatori Vincenzo Basiglio e Marcella Vitali siano riusciti ad ottenere un sostanzioso gruppo di opere di grande rilievo dal Fondo Piancastelli di Forlì che, grazie a Maurizio Tassani, concede per la prima volta un prestito così prestigioso e rilevante di opere mai uscite dai preziosi depositi dell’istituzione forlivese. ORARIO APERTURA Palazzo Guidobono e Museo Diocesano: sabato e domenica dalle 15:30 alle 19.

DOMENICA 17 DICEMBRE

Tortona: CAMMINATA NATALIZIA DEI BAMBINI ore 15 partenza dal convento dei Frati Cappuccini fino a piazza Duomo – organizza la parrocchia del Duomo

– BLUE NOTE QUARTET dalle ore 16:30 portici via Emilia angolo via Carducci musica con Luca Biggio – AUGURI DI BUON NATALE dalle ore 15:30 in via Carducci, 8 Avis Comunale Tortona offre ai bimbi dolcetti e gadget e agli adulti vin brulé

