Pur non essendo originario di Tortona viveva qui da tempo in quanto era insegnante di Lettere e Filosofia al liceo “Giuseppe Peano” di Tortona e in città era molto conosciuto, non solo dagli studenti ma da tante persone, fra cui il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, di cui era stimato collega.

Ci riferiamo a Giuseppe Molaro di 42 anni, il cui cadavere è stato ritrovato questa mattina nei pressi del parcheggio del Lavello (Foto a fine articolo).

Tutto era iniziato ieri pomeriggio, quando l’uomo ha abbandonato la sua abitazione senza far più ritorno, lasciando a quanto pare, anche un messaggio che ha allertato subito i carabinieri che si sono messi immediatamente alla sua ricerca ma senza alcun risultato.

Questa mattina invece il ritrovamento nei pressi del bosco e del parcheggio del lavello da una persona che si trovava in zona ed ha immediatamente avvisato i militari della compagnia di Tortona. Questi hanno trovato il cadavere dell’uomo e avviato indagini per capire le cause della morte. Vengono esclusi interventi di terzi per cui il decesso è stato provocato o per cause naturali o volontariamente.

Mentre scriviamo sono in corso indagini da parte dei carabinieri per capire, appunto, le cause della morte e i motivi che hanno indotto l’uomo a lasciare l’abitazione e il biglietto, senza il quale non avrebbe avuto senso la mobilitazione dei Carabinieri.

Giuseppe Molaro era originario del sud Italia ma si era trasferito a Tortona ed insegnava al Liceo “Peano” e non risulta avesse doppie vite legate al mondo dell’illegalità; per questo motivo il suo improvviso allontanamento dall’abitazione con il conseguente decesso apre una profonda ferita nella comunità Tortonese.

“Lo conoscevo – dice il Sindaco Federico Chiodi – eravamo colleghi al Liceo e sono veramente dispiaciuto di quello che è accaduto.”

FOTO TRATTA DAL PROFILO FACEBOOK DEL DOCENTE