Il testo della petizione da firmare online al link https://www.change.org/p/no-al-cpr-nel-golfo-dianese

Diamo voce alla solida consapevolezza che il CPR (centro che ospita cittadini stranieri in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione) non può e non deve essere localizzato nel Comune di Diano Castello. Il Golfo Dianese è la prima realtà in Liguria in termini di presenze turistiche: tutti i Sindaci e tutte le associazioni di categoria si sono riunite in un comitato spontaneo di cittadini impegnati in prima persona contro questa eventualità. Sostieni e sottoscrivi la raccolta di firme contro il CPR nel Golfo Dianese per impedire che il territorio subisca incalcolabili danni nei settori turistico, commerciale e immobiliare.