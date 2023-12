E’ stato presentato ieriin Sala consiliare l’Olio solidale, frutto del lavoro di GM in collaborazione con il Comune di Diano Marina.

“L’idea nasce in considerazione degli uliveti presenti nei terreni che Gestioni Municipali cura in convenzione” spiega Domenico Surace, Amministratore Unico di Gestioni Municipali SpA. “Le olive prodotte in quei terreni non erano mai state utilizzate, così abbiamo pensato – insieme all’Assessorato ai Servizi Sociali – di ricavare dell’olio da donare ai meno fortunati: un piccolo gesto di condivisione per la nostra comunità”. Da qui nasce il progetto Olio solidale, con le olive che si sono trasformate in 80 kg di olio, suddivisi in latte da mezzo chilo l’una. “Ci tengo a ringraziare a nome di GM” continua Surace “tutti i ragazzi che si sono occupati delle varie fasi di produzione dell’olio per far sì che questo bel regalo per Natale prendesse forma”.

“Daremo un paio di latte a famiglia” racconta l’assessore Sabrina Messico “che saranno un piccolo regalo di Natale per le famiglie che seguiamo per stato di bisogno e attraverso assistenza domiciliare. Inoltre saremo felici di dare una latta ai nostri volontari in segno di apprezzamento e gratitudine per il lavoro svolto. Si tratta di un piccolo gesto – da condividere con tutta la comunità – che trasforma lo spreco in risorsa”.