Gestione Ambiente S.p.A. ha donato alla città e ai propri dipendenti un nuovo defibrillatore (DAE), dispositivo salvavita utilizzato in caso di arresto cardiaco. L’apparecchio è stato posizionato sulla facciata della sede di Gestione Ambiente, in Ex Strada Statale 35 dei Giovi 42, in un’apposita teca a muro, ed è accessibile a tutti a ogni ora del giorno.

All’inaugurazione, che si è tenuta oggi, martedì 19 dicembre, erano presenti, tra gli altri: il Sindaco Federico Chiodi, l’Assessore ai Servizi Sociali Marzia Damiani, il Presidente di Gestione Ambiente Pier Paolo Civeriati, l’Amministratore Delegato di Gestione Ambiente Marco Peretti, la referente del progetto “Tortona Città Cardioprotetta” Giordana Tramarin, don Renzo Vanoi per la benedizione dell’apparecchiatura, il capitano Domenico Lavigna, comandante dei Carabinieri di Tortona.

L’installazione del defibrillatore da parte di Gestione Ambiente è un importante passo avanti per la sicurezza di Tortona. L’apparecchio è un prezioso strumento che può salvare vite umane, e rappresenta un’ulteriore testimonianza della sensibilità e della vicinanza dell’azienda alla nostra comunità.