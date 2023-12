La società Gestione Ambiente S.p.A. aderisce al progetto di “Tortona Città Cardioprotetta” donando alla città e ai propri dipendenti un nuovo defibrillatore (DAE), dispositivo salvavita che può essere utilizzato in caso di arresto cardiaco.

Il defibrillatore sarà posizionato sulla facciata della sede di Gestione Ambiente S.p.A. in Ex Strada Statale 35 dei Giovi, 42 a Tortona, in un’apposita teca a muro, accessibile a tutti a ogni ora del giorno, come gli altri apparecchi simili già presenti in diverse zone di Tortona.

L’INAUGURAZIONE SI TERRÀ MARTEDÌ 19 DICEMBRE ALLE ORE 12

PRESSO LA SEDE DI GESTIONE AMBIENTE S.P.A.

alla presenza del Sindaco Federico Chiodi e dei rappresentati dell’Amministrazione Comunale, dei vertici di Gestione Ambiente, il Presidente Pier Paolo Civeriati e l’Amministratore Delegato Marco Peretti, della referente del progetto “Tortona Città Cardioprotetta” Giordana Tramarin.

“Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Marco Peretti – il DAE rappresenta un importante investimento per la sicurezza di tutti i cittadini, e vuole anche essere un gesto di attenzione e riguardo verso i nostri dipendenti che per noi sono un valore fondamentale e al centro dell’azienda. Il loro benessere è una priorità assoluta; l’installazione del defibrillatore contribuirà a migliorare la loro tranquillità e a creare un ambiente di lavoro più sicuro e sano. Siamo, infatti, convinti che sia necessario essere preparati a intervenire in caso di emergenza e questo strumento può fare la differenza tra la vita e la morte”.

“Ringrazio Gestione Ambiente per la sensibilità e la vicinanza dimostrata alla nostra comunità anche in questa occasione – ha dichiarato Il sindaco Chiodi – con questa nuova donazione prosegue il progetto di installazione dei defibrillatori a Tortona che procede di pari passo con i corsi di formazione anche quest’anno finanziati dal Rotary Club Tortona e rivolti alle scuole, svolti dalla Croce Rossa Italiana e dall’Associazione Prometeo”.

Il DAE è un dispositivo semplice da utilizzare da chiunque abbia ricevuto la specifica formazione. È dotato di istruzioni vocali che guidano l’utente passo dopo passo. In caso di arresto cardiaco intervenire il prima possibile è fondamentale: l’utilizzo del DAE può aumentare le probabilità di sopravvivenza fino al 70% se effettuato entro i primi minuti.