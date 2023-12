Il quarto “Quaderno della Fondazione Slala” (104 pagine, LarEditore), in distribuzione in questi giorni, scritto dal giornalista economico Enrico Sozzetti, racconta di un nord ovest nevralgico, dalla Liguria al Piemonte alla Lombardia. Un’area vasta che si sta preparando a nuove sfide, completando infrastrutture, progettando crescita e sviluppo. Le tre regioni rappresentano la principale area di origine / destinazione per il trasporto delle merci in Italia, con una logistica che può vantare numeri importanti: oltre dieci miliardi di euro il valore del comparto industriale (circa il venticinque – trenta per cento del fatturato nazionale, stimato da Assologistica in trentacinque miliardi), con oltre diciottomila imprese che danno lavoro a novantamila addetti. La Fondazione Slala ha sviluppato, da anni, una rete di relazioni che tendono a superare alcune di queste differenze, favorendo progettualità che sintetizzano gli interessi di una specifica zona con quelli propri dell’area vasta. Il volume racconta di una progressiva evoluzione che verso la fine dell’anno ha registrato una significativa accelerazione. In attesa degli sviluppi che riguardano lo scalo ferroviario di Alessandria, il Quaderno illustra gli studi preparatori per il casello di Predosa, lo sviluppo dei nuovi insediamenti nella zona di Tortona, i progetti del Casalese che guardano con interesse e convinzione a quello che potrebbe essere sviluppato in seguito alla riapertura della linea ferroviaria per Mortara. Quello che emerge è un quadro composito e complesso, mentre nelle pagine finali il libro ripercorre un anno di attività istituzionale.

Nel 2023 hanno preso corpo progetti, iniziative e alleanze territoriali, che sono il frutto del lavoro svolto dalla Fondazione Slala da quando Cesare Rossini ha assunto la presidenza, che nel 2022 sono stati messi a fuoco. Alla mission originale della logistica, Slala ha aggiunto altri obiettivi, dalla formazione in ambito scolastico alla cultura, fino alla nuova frontiera della ‘logistica del lusso’ di Valenza. «All’interno della Commissione – sottolinea Rossini – si sviluppano attività e progettualità che si intrecciano in modo complesso intorno a temi strategici per lo sviluppo del territorio che da Valenza guarda a un’area molto più vasta, verso Casale Monferrato, da un lato, Alessandria e Tortona, dall’altro».

E senza dimenticare il tema della sostenibilità, sempre più vitale anche nel settore della logistica e dei trasporti.

Il volume è disponibile presso la sede della Fondazione Slala, in via Vochieri 58, e consultabile sul sito https://www.slala.it/ nella sezione ‘Progetti’.