Alessandria- Doppio appuntamento con la musica e l’arte Venerdì 22 dicembre a Valenza al Centro Polifunzionale San Rocco alle ore 21 per La via della musica e Martedì 26 dicembre ad Alessandria per l’inaugurazione della XXV edizione di Parole, Suoni, Colori alle 17 in via Trotti 53 al Lab 51.

Entrambe le manifestazioni patrocinate dalla Provincia di Alessandria realizzate grazie al Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, sempre attenta e vicina a sostenere la cultura, sono organizzate dall’Associazione Culturale Musicale Artemusica in collaborazione con Stabilimento delle Arti ed altre importanti realtà territoriali.

Si inizia a Valenza alle 21:00 nel Centro Polifunzionale San Rocco con il Duo formato dal flautista Gabriele La Venia e Stefano Panelli al basso e alle tastiere elettroniche che presenteranno l’ultimo appuntamento del segmento “Sulla via…Electromusic” della terza edizione de La Via della Musica 2023/2024 proponendo musiche del repertorio classico e tradizionale natalizio elaborato dagli stessi musicisti per questa formazione.

IRENE ZANGHI’ all’arpa sarà invece la protagonista dell’inaugurazione della XXV edizione di Parole, Suoni, Colori al LAB 51 in via Trotti 53 alle ore 17 dove oltre alla musica si potrà vedere la mostra dei dipinti realizzati nel corso della terza edizione de La via della musica da alcune allieve e dall’insegnante Chiara Corradi dello stesso laboratorio artistico.

Durante questo appuntamento augurale verrà inoltre presentata l’intera stagione che proseguirà fino ad aprile 2024 ad Alessandria e Oviglio.

Tutte le manifestazioni sono ad ingresso gratuito.