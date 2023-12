Raccolte più di 3500 firme dal comitato “No al CPR nel Golfo Dianese”, istituito sull’onda della forte preoccupazione che la creazione di un nuovo Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) in Liguria ha suscitato in tutto il Golfo, dalla cittadinanza alle associazioni di categoria passando per tutte le amministrazioni comunali del territorio. Ricordando i forti rischi per il tessuto commerciale, imprenditoriale e turistico di tutto il dianese, il comitato insiste con la raccolta firme puntando all’obiettivo di 5000 firme, per sensibilizzare maggiormente tutte le istituzioni coinvolte nell’individuazione dell’area che dovrà ospitare questi cittadini stranieri in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione.

Per appoggiare l’iniziativa del comitato si potrà sottoscrivere la raccolta firme presso il gazebo di via Genova a Diano Marina domani, sabato 30 dicembre, dalle 16.00 alle 18.00. Sarà possibile firmare tutti i giorni presso i Comuni del Golfo Dianese (Diano Castello, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Diano Arentino, Diano San Pietro e Villa Faraldi) e online, all’indirizzo https://www.change.org/p/no-al-cpr-nel-golfo-dianese oltre che nei principali esercizi commerciali del Golfo Dianese, grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria.