Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 dicembre sull’A/7 Milano- Genova nel territorio del Comune di Castelnuovo Scrivia quando un furgone ha travolto due operai che stavano lavorando sulla carreggiata, in un perimetro ovviamente delimitato da cartelli stradali e cordoni come accade spesso.

I due operai di età compresa fra i 30 e 40 anni sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e sono in prognosi riservata. Le loro condizioni non son buone.

Sul posto insieme ai soccorritori del 118 sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona e la polizia stradale di Milano Ovest. E’ incredibile come malgrado i numerosi cartelli, gli avvisi di prestare attenzione che di continuo appaiono sull’autostrada accadano episodi gravissimi come questo dove chi lavora sull’Autostrada mette a repentaglio al propria vita ogni giorno.