Gli studenti delle classi quinte del Liceo Peano di Tortona, insieme a quelle delle scuole secondarie di secondo grado della città, si sono sfidati in una competizione organizzata finalizzata alla sensibilizzazione sulle questioni ecologiche.

Muniti di guanti, sacchi e contenitori gli studenti hanno perlustrato la città, per zone, con il compito di raccogliere più rifiuti possibile; i rifiuti sono stati conferiti in punti di raccolta assegnati in precedenza e Gestione Ambiente ha li raccolti e pesati.

La classe 5°A Economico Sociale del Liceo Peano ha vinto la gara con un totale di 75 chilogrammi di rifiuti raccolti tra plastica, secco e ingombranti.

Martedì scorso, 28 novembre, la classe vincitrice si è recata in Municipio, accompagnata dalla Dirigente prof. Maria Rita Marchesotti e dal prof. Stefano Pasino, dove si è tenuta la premiazione per il risultato conseguito e l’impegno mostrato durante la gara.

Per ogni chilo di rifiuti sono stati donati 3 euro per un totale di 225 euro a favore dell’associazione Dream Angels di Alessandria.

La classe è stata premiata con una targa da esporre in aula che sottolinea l’impegno e la nomina di prima classe italiana “Carbon Free” quindi a zero emissioni, grazie agli incentivi dell’associazione Entsorga.

La classe ha trovato l’iniziativa di grande importanza e ringrazia il Liceo per aver organizzato l’evento utile per l’educazione ecologica.

Matteo Blyth, 5° Economico Sociale