Si è concluso questa mattina, alla presenza dell’Assessore regionale Chiara Caucino, il percorso formativo per i Municipality family manager, realizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con l’Agenzia per la coesione sociale della Provincia di Trento. La cerimonia di consegna degli attestati ha coinvolto le dipendenti comunali Vania DiVanna e Daniela Raschia del settore Servizi alla Persona e alla Comunità accompagnate dal Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo. Le nuove competenze acquisite sono propedeutiche al conseguimento del marchio di “Comune Amico della Famiglia”.

Correlati