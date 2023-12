A San Bartolomeo al Mare l’ultimo giorno del 2023 sarà all’insegna della tradizione con la Tombola delle feste, organizzata alle ore 14:30 dalla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo presso la chiesa Divina Misericordia. Nell’attesa di Capodanno c’è spazio anche per lo sport, con l’Associazione sportiva Roller Sanbart che presenta il suo saggio di pattinaggio: sabato 30 dicembre le atlete neo campionesse nazionali Libertas si esibiranno presso la Palestra comunale dalle 15:00 alle 18:00.

Tutto pronto anche per il benvenuto al 2024. Il Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con il Centro Sociale Incontro si prepara all’anno nuovo, che si festeggia come sempre con la passeggiata del Primo dell’anno in compagnia della guida ambientale escursionistica Luca Patelli. L’appuntamento è fissato per il 1 gennaio alle 14:00 in piazza Torre Santa Maria per una facile escursione nell’entroterra di San Bartolomeo al Mare della durata di due ore circa. Chi preferisce la musica può restare in piazza in compagnia di Paolo Bianco, per il Brindisi delle ore 16.00 con spumante e panettone, in attesa del ritorno dei partecipanti alla passeggiata.

Per informazioni: Ufficio IAT +39 0183 417065

Programma

Da lunedì 25 dicembre a domenica 7 gennaioChiesa della Divina Misericordia

Mostra dei Presepi

Sabato 30 dicembreOre 15:00

Palestra comunale

Saggio di pattinaggio a cura di Roller Sanbart

Lunedì 1 gennaioPiazza Torre Santa Maria

Brindiamo al nuovo anno

Ore 15.00: Animazione musicale con Paolo Bianco

Ore 16.00: Brindisi con spumante e panettone

Venerdì 5 e sabato 6 gennaioPalestra comunale

Aspettando la befana e Trofeo Epifania (a cura della Compagnia Arcieri)

Venerdì 5 ore 14.00: Gara giovanile tiro con l’arco

Sabato 6 ore 9.00: Trofeo Epifania

Sabato 6 gennaioMolo al fondo di via della Resistenza

La befana vien dal mare (a cura di Top Kayak)

Ore 11.00: Sfilata della Banda Musicale di Alassio.

A seguire intrattenimento musicale con Paolo Bianco.

Ore 11.00: Presepi in 500 (a cura di Club 500 Golfo Dianese).

Domenica 7 gennaioPiazza Andrea Doria

Evento-Mercato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”

Informazioni per il pubblico:

Ufficio IAT San Bartolomeo al Mare

Piazza XXV Aprile, 1

Tel. +39 0183 41 70 65

turismo@sanbart.it

sanbarteventi@gmail.com