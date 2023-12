Nei giorni scorsi presso la Sala Polifunzionale appena intitolata a Giovanni Berri, sono state conferite le benemerenze civiche a due importanti aziende del settore industriale, da molti decenni presenti a Pontecurone: la Fiocchi Box e il Piber Group.

Si tratta di aziende gestite in modo eccellente, ricche di iniziative, aperte ai cambiamenti e agli aggiornamenti, collaborative con l’Amministrazione comunale. La Fiocchi festeggia 50 anni di successi, la Piber oltre sessanta. Entrambe le industrie sono state e sono un enorme sostegno economico per tante famiglie e per il territorio pontecuronese. Il Gruppo Piber è inoltre da molti anni anche sponsor di cultura, finanziando progetti di restauro, pubblicazioni storiche e artistiche, iniziative sportive.

Dalle mani del sindaco Giovanni Valentino D’Amico hanno ritirato l’attestato di benemerenza il Sig. …..Fiocchi e il Sig. Giulio Bergaglio.