Il Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua con la collaborazione del Comune di Dolceacqua ha organizzato “PRESEPIANDO FESTIVAL 2023″, ITINERARIO TRA PRESEPI E ALLESTIMENTI NATALIZI IN CONCORSO A DOLCEACQUA, rivolto alle attività commerciali e alle Scuole del comprensorio.

Quest’anno infatti sono stati inseriti in concorso anche gli allestimenti natalizi, in particolare per consentire a tutte le attività di partecipare, anche quelle che non avevano a disposizione uno spazio sufficiente per il presepe. Si è proposto inoltre, come lo scorso anno, di realizzare un presepe da esporre in vetrina o in luogo ritenuto idoneo alla visibilità del passante, da lasciare in vista per la durata delle festività Natalizie;

Il concorso vuole essere un invito alla visita di residenti e turisti che non si limiti al solo centro storico e allo stesso tempo un mezzo per la promozione e la valorizzazione di tradizione e cultura locale.

Sono così 20 le attività commerciali partecipanti, un record! Ogni presepe o allestimento natalizio in concorso è numerato e per mezzo di una locandina dedicata è facile individuarli tra le vie. Una cartina è disponibile sul sito www.culturadolceacqua.it o sulle pagine fb ed Instagram. Trovate inoltre 3 presepi fuori concorso, essi non sono numerati ma indicati con FC.

La giuria composta da un rappresentante del Centro Culturale di Dolceacqua, un architetto specializzato negli allestimenti, un architetto specializzato nel campo della fotografia, il presidente dell’associazione carristi di Ventimiglia “Gli Zuveni di Santa Marta” e da un’artista, ha analizzato, lo scorso sabato, gli allestimenti natalizi e i presepi ed ha esposto il loro giudizio.

Il centro culturale ringrazia di cuore Angelica Orrigo (Orrigo Studio) per aver omaggiato di un nuovo volto il concorso realizzando la grafica delle locandine che saranno esposte con la relativa numerazione dei partecipanti.

Ultima novità:

da quest’anno anche turisti e cittadini potranno votare la loro creazione preferita presso l’ufficio IAT sito in via P. Martiri 30.

La premiazione del Concorso avrà luogo il giorno 6 Gennaio 2024 alle ore 18:00 presso la Sala Polivalente del Comune di Dolceacqua (ingresso da Piazzale San Filippo) al termine del consueto spettacolo per i bambini organizzato in occasione dell’Epifania.

Si invitano i partecipanti al concorso ad essere presenti alla premiazione, poiché verrà rilasciato un attestato di partecipazione a titolo di riconoscimento.

Di seguito le attività commerciali che hanno partecipato al concorso e che hanno in esposizione il proprio presepe o l’allestimento Natalizio.

ELENCO PARTECIPANTI E DOVE TROVARLI:

-n°1 LA PASTA DI U – Via Roma, n°6

-n°2 CARTOLERIA LUCIGNOLO – Via Barberis, n°9

-n°3 CASA & BOTTEGA – Piazza Garibaldi, n°1

-n°4 ALIMENTARI FRANCESCA – Via San Sebastiano, n°8

-n°5 POLVERE DI STELLE – Piazza Garibaldi, n°6

-n°6 PARRUCCHIERE SAM & MARY – Via Dante Alighieri, n°14

-n°7 JULIUS KOCH GMBH – Via Dante Alighieri, n°8

-n°8 TABACCHERIA ROSSO FEDERICO – Via Dante Alighieri, n°2

-n°9 FARMACIA BASCIANELLI – Via P. Martiri, n°35

-n°10 LA CHICCA BIO – Via P. Martiri, n°56

-n°11 L’OSTERIA I 4 GATTI – Via P. Martiri, n°18

-n°12 ALIMENTARI VERONICA – Via P. Martiri, n°15

-n°13 ATELIER POLIDORI – Via Castello, n°16

-n°14 SOGNI DI DAME E CAVALLIERI – Via Castello, n°11

-n°15 GABRIELLA ARTE E CASA – Via Castello, n°15

-n°16 ENOTECA REGIONALE – Via Castello, n°27

-n°17 ATELIER BARBARA BALZAROTTI – Via Doria, n°8

-n°18 SCUOLA PRIMARIA DOLCEACQUA – Piazza Mauro (Loggia)

-n°19 TABACCHERIA CASSINI Via Monsignor Laura, n°4

-n°20 FRANK’S BAR – Via Monsignor Laura, n°10-n°21



– *CHIESA S. ANTONIO ABATE Fuori Concorso

– *VISIONARIUM – Via Doria 2 Fuori concorso – Visibile pagando il biglietto di ingresso al sito

-*JAN EVANGELISTA (vincitore dell’edizione 2022) in Via Giraldi Fuori concorso